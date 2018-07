Gilead Italia, Vincenzo Palermo è il nuovo business unit director Car-T

Il nuovo direttore proviene da AstraZeneca dove ricopriva il ruolo di vice president of oncology dal 2014. Laureato presso l’Università Federico II di Napoli ha anche conseguito un master in Business administration presso l’Università Luiss di Roma

Vincenzo Palermo è il nuovo business unit director Car-T, ne da annuncio Gilead con una nota. Palermo nella sua nuova posizione avrà la responsabilità di formare e guidare il team commerciale di oncologia nell’attuazione delle strategie legate al lancio della terapia Car-T. Attualmente la terapia avanzata è nella pipeline di Gilead grazie all’acquisizione di Kite Pharma nel 2017.

Il profilo

Palermo proviene da AstraZeneca dove ricopriva il ruolo di vice president of oncology dal 2014. Palermo è laureato presso l’Università Federico II di Napoli e ha conseguito un master in Business administration presso l’Università Luiss di Roma. Ha iniziato la sua carriera in ambito farmaceutico a Roma presso Baxter e Abbot per poi per poi arricchire la sua esperienza internazionale con Novo Nordisk. Con le sue due ultime esperienze in AstraZeneca e Roche, Palermo vanta una consolidata conoscenza dell’ambito oncoematologico.