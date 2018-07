Pharmanutra, +20% di ricavi consolidati nel primo semestre 2018

L'azienda ha registrato ricavi consolidati pari a 22,1 milioni di euro. Buoni risultati a un anno esatto dalla quotazione in borsa

I ricavi consolidati nel primo settembre 2018 per Pharmanutra vedono il segno più. E pure a doppia cifra. L’azienda ha registrato ricavi consolidati pari a 22,1 milioni di euro, in crescita di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La forza del mercato italiano

Il risultato è stato raggiunto grazie al consolidamento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri. In particolare, si registra un notevole rafforzamento della presenza internazionale, grazie anche alle attività di ricerca e sviluppo. Roberto Lacorte, vicepresidente di Pharmanutra è lieto di dare la notizia. “Abbiamo vissuto un anno intenso, scandito da tante soddisfazioni emerse dalle relazioni con gli investitori e con lo scenario del mercato di Borsa. I dati evidenziano una crescita a doppia cifra, che rispecchia il percorso di sviluppo continuo del business del gruppo”.

Un anno fa la quotazione in Borsa

Esattamente un anno fa (luglio 2017), l’azienda si quotava in borsa. I numeri testimoniano un percorso di costante crescita: il valore dell’azione di Pharmanutra è, infatti, passato dai 10 euro del giorno della quotazione ai 15,05 euro del 17 luglio 2018. La capitalizzazione dell’azienda è cresciuta di oltre il 48%, passando da 89 milioni a 145,7 milioni di euro al 17 luglio 2018. L’andamento del fatturato, che negli ultimi 12 mesi ha registrato un’importante crescita a doppia cifra (+15,3% rispetto al 2016) riflette uno sviluppo costante del business del gruppo. Se si prende in esame il periodo gennaio-maggio 2018, rispetto allo stesso intervallo di tempo del 2017, in Italia le vendite sono aumentate del 20%, mentre a livello internazionale l’incremento è stato pari al 48%.

“Il bilancio di questi dodici mesi in Borsa è molto positivo”, commenta Lacorte. “L’andamento del titolo, da inizio anno ad oggi, ha evidenziato un incremento molto superiore rispetto agli indici FTSE AIM e FTSE MIB. Pharmanutra si è adattata perfettamente alle procedure che disciplinano un’azienda quotata in Borsa. L’attrattività del titolo è testimoniata e confermata anche dall’ingresso di nuovi investitori internazionali”, conclude Lacorte.