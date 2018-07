Recordati, ricavi e utili in crescita nel primo semestre 2018

Il giro d’affari aumenta del 6,9% sfiorando i 700 milioni di euro. L’utile operativo sale del 14,1% e l’utile netto segna +11,7%. Ecco i risultati dei primi sei mesi dell’anno in corso

Recordati migliora giro d’affari e redditività nel primo semestre 2018. I ricavi consolidati (696,1 milioni di euro) crescono del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quelli internazionali dell’8,2%). L’Ebitda (260 milioni) aumenta del 16,1%, incidendo per il 37,4% sui ricavi. L’utile operativo (231,9 milioni) sale del 14,1%, mentre l’utile netto (164,2 milioni) dell’11,7%. Sono questi i risultati principali riportati nella relazione finanziaria al 30 giugno 2018 approvata dal consiglio di amministrazione di Recordati.

Due operazioni

Nei primi sei mesi dell’anno Recordati ha concluso due accorti rilevanti per le strategie del gruppo. Nel mese di aprile è stato concluso un accordo con Mylan per l’acquisizione dei diritti per Cystagon (cisteamina bitartrato), farmaco indicato per il trattamento della cistinosi nefropatica manifesta nei bambini e negli adulti, in vari territori, compresa l’Europa.

Nel mese di giugno è stato acquisito il 100% del capitale sociale di Natural Point srl, società italiana, con sede a Milano, presente nel mercato degli integratori alimentari.

Le previsioni di Recordati

“La crescita delle attività del Gruppo – commenta Andrea Recordati, vicepresidente e amministratore delegato – è proseguita nel mese di luglio e per l’intero anno 2018 confermiamo le previsioni di realizzare ricavi compresi tra 1.350 e 1.370 milioni di euro, un Ebitda compreso tra 490 e 500 milioni, un utile operativo – conclude il manager – compreso tra 430 e 440 milioni e un utile netto compreso tra 310 e 315 milioni”.