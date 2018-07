Brexit, Ema spera di evitare la sanzione per l’abbandono di Londra

Il contratto di affitto a Canary Wharf scade nel 2039 e la partenza anticipata dell'agenzia alla volta di Amsterdam implicherà la rescissione dell'accordo. La penale, in questo caso, ammonterebbe a oltre 400 milioni di euro

Ema spera di evitare la sanzione per l’abbandono di Londra. Perché come sempre accade, quando si rescinde un contratto di affitto c’è una penale da pagare. In questo caso Ema è in affitto presso lo stabile di Canary Wharf e a causa di Brexit dovrà abbandonare la capitale inglese anzitempo.

L’affitto

Il contratto scadrà nel 2039, ma come ormai è noto, l’agenzia di Guido Rasi dovrà trasferirsi ad Amsterdam. Il contratto è da stracciare. La penale da pagare ammonterebbe a circa 465 milioni di euro. Ema spera che la risoluzione del contratto d’affitto venga preso in carico dal governo britannico, ma l’ente regolatorio sta vagliando vari scenari di “uscita” per evitare impatti negativi sui bilanci. “La prematura interruzione del rapporto non è responsabilità dell’Ema – si legge in una nota – e non può essere soggetta a oneri di questo tipo”.

Il budget e l’impatto economico

Per fare due conti. Il budget 2017 di Ema è stato di 322 milioni. La penale ammonterebbe a 465. La cifra riguarda chiaramente gli oltre 20 anni di affitto che mancherebbero da ripianare. Stando al bilancio 2017, sono stati previsti 18 milioni di dollari per la rilocazione dello staff in Olanda. Più dell’80% del “tesoretto” è previsto per i costi a lungo termine dello spostamento del personale. Il resto sono spese contingenti che vanno liquidate nell’immediato. Non è un caso, infatti, che l’80% dei dipendenti Ema voglia trasferirsi definitivamente ad Amsterdam. In aggiunta, a incidere sul bilancio finale c’è anche un altro elemento. I costi dello staff nel 2017 sono aumentati del 9%.