Pharma: crescono i debiti, ma diventano più sostenibili

Crescono i debiti, ma diventano più sostenibili per il chimico farmaceutico. A dirlo è il Cerved nel suo rapporto “Industry Forecast 2017-2020”. L’attuale scenario macroeconomico positivo spinge i ricavi delle imprese italiane, che nel prossimo triennio cresceranno mediamente di oltre 4% ogni anno. Punte del 6-7% nei settori automotive e metallurgia. La crescita dei fatturati permetterà alle imprese di rendere più sostenibili debiti e oneri finanziari presenti nei bilanci, anch’essi in risalita fino al 2020. In questo caso, sono il chimico-farmaceutico e l’hi tech, con un rapporto debiti/Mol pari al 6-7%, i comparti più virtuosi. Faticano le costruzioni (21,1%) e i media (17,7%).

Il rapporto

Lo studio ha analizzati oltre 200 settori dell’economia italiana per elaborare previsioni sul rischio di credito e sui bilanci di singole imprese, settori produttivi e aree geografiche. “Se il contesto, caratterizzato da una domanda mondiale ancora tonica e dalla ripresa dei prezzi delle materie prime, sarà confermato, le imprese italiane potranno consolidare i propri conti”. A dirlo è Marco Nespolo, ad di Cerved. La Bce, inoltre, ha annunciato un’uscita morbida dal quantitative easing, che dovrebbe attutire gli effetti sul credito. Non mancano però le incertezze. Sia sul commercio internazionale con l’introduzione di dazi, sia sul fronte interno, con tensioni sullo spread. In questo scenario, Cerved prevede un triennio di crescita dell’economia con tassi dell’1,3%, con una dinamica vivace di investimenti ed esportazioni.

Con una nuova recessione, il pharma è più forte

In questa edizione, il report comprende anche una simulazione degli effetti di uno scenario recessivo. Si è considerato lo stress test realizzato dalla European Banking Authority (Eba) all’inizio di quest’anno con l’obiettivo di verificare la tenuta dei conti delle maggiori banche europee nel caso di un nuovo shock economico. Cerved ha stimato l’impatto dello scenario di stress Eba sui settori dell’economia italiana, confrontando i risultati con quelli delle previsioni dello scenario base. Da questa simulazione è emerso che, in caso di una nuova recessione economica come nel 2008, l’impatto sui conti delle imprese italiane sarebbe negativo in quasi tutti i settori economici. Soltanto largo consumo, hi tech (+0,4%), chimico-farmaceutico (+0,2%) e servizi (+0,2%) registrerebbero una crescita dei ricavi nel prossimo triennio. Tutti gli altri arriverebbero al 2020 con un saldo negativo.

Previste perdite rilevanti nei settori metallurgia (-13,1% rispetto allo scenario base) e automotive (-9,3%). Secondo le previsioni di Cerved su dati Istat, Imf e Bce, il prossimo triennio vedrà una crescita modesta del Pil. 1,3% annuo. Inoltre sono previsti investimenti superiori al 2% fino al 2019 ed esportazioni oltre il 3%. Rimarranno fiacchi i consumi interni, con la domanda delle famiglie che crescerà a ritmi molto modesti.