E-commerce, sanzione per 50 farmacie non in regola

Pubblicità e vendita non autorizzata dal ministero della Salute. L'ammontare della multa è stata di 200 mila euro e ha coinvolto farmacie e parafarmacie su tutto il territorio nazionale

Sanzione per 50 farmacie non in regola nel commercio e-commerce di medicinali. I carabinieri del Nas hanno fatto delle verifiche sul territorio meneghino e hanno trovato numerose irregolarità. Il controllo a livello nazionale ha messo sotto la lente di ingrandimento un centinaio di siti web dediti al commercio online di farmaci. Totale delle multe, circa 200 mila euro.

Le irregolarità

I blitz dei Nas hanno portato alla luce una serie di irregolarità. Pubblicità e vendita non consentita di farmaci convenzionali e omeopatici. 39 i casi sia tra farmacie che parafarmacie su tutto il territorio. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati all’ordine. In aggiunta, le restanti 11 farmacie online non avevano un regolare logo concesso dal ministero della Salute. In sostanza mancava l’autorizzazione ministeriale per promuovere o vendere prodotti farmaceutici. Nelle indagini è emerso, inoltre, che in due casi c’è stata anche vendita di medicinali destinati a uso animale. Cosa vietata, in quanto questi prodotti hanno bisogno della ricetta medica e non può esserci dispensazione a distanza.