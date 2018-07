Farmaci in estate: vademecum Aifa per un uso sicuro

L’agenzia regolatoria rilancia la campagna per sensibilizzare i pazienti nei mesi caldi: pillole video e un opuscolo informativi. Ecco le sei regole d’oro per evitare inconvenienti

Sei regole per l’uso dei farmaci in estate. A ricordarle è l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che rilancia e rinnova la campagna “Farmaci & Estate”, animata da sei pillole video da condividere sui social e un opuscolo da scaricare, stampare e conservare. L’obiettivo – spiega l’agenzia in una nota – è ricordare a tutti i pazienti, in particolare a quelli che si accingono a partire per le ferie, che in estate è necessario dedicare ancora maggiore attenzione alla conservazione, al trasporto e all’utilizzo dei farmaci. Il sole e le alte temperature – ricorda Aifa – mettono a rischio la conservazione dei medicinali, ma per non ridurne l’efficacia, la qualità e la sicurezza basta seguire pochi semplici ma utili accorgimenti.

Farmaci in estate, sei regole

Le pillole video che Aifa diffonderà a partire da oggi attraverso i propri canali social e che possono essere anche scaricate dal sito dell’Agenzia, riproducono i messaggi chiave della campagna.

In estate è preferibile usare formulazioni solide, meno suscettibili alle alte temperature. I farmaci vanno conservati in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura mai superiore a 25 gradi. Alcuni farmaci possono indurre reazioni cutanee con l’esposizione al sole, è utile informarsi con il proprio medico, evitare l’esposizione tra le 11 e le 16 e utilizzare sempre la protezione solare. Ogni farmaco va tenuto nella sua confezione originale per sapere la data di scadenza e avere a disposizione il foglio illustrativo. In auto i farmaci non vanno esposti al sole, è importante usare un contenitore termico e non metterli nel bagagliaio ma nell’abitacolo. Se si viaggia in aereo bisogna ricordarsi di mettere i farmaci nel bagaglio a mano e portare con se le prescrizioni, in particolare se si tratta di farmaci salvavita.

“Oltre a questi consigli pratici è importante leggere sempre con attenzione il foglio illustrativo e consultare il medico o il farmacista in caso di dubbi”, ricorda il direttore generale dell’Aifa, Mario Melazzini.