Gilead, il ceo John Milligan darà le dimissione entro la fine dell’anno

John Milligan darà le dimissioni entro la fine dell’anno. A lasciare un’altra posizione di vertice sarà anche John Martin. Quest’ultimo ha deciso di lasciare la poltrona di presidente esecutivo quando sarà nominato il nuovo amministratore delegato.

30 anni ci carriera in Gilead

Sotto la guida di Milligan, è avvenuta l’acquisizione di Kite Pharma e il conseguente assorbimento in pipeline di nuove terapie geniche. Da due anni Milligan era a capo dell’azienda, ma la sua prima esperienza in Gilead risale a 28 anni fa. “Siamo felici del nostro potenziale di crescita. Intendiamo assumere un ceo capace di portare avanti ciò che ha fatto John Milligan. Dobbiamo continuare a puntare ai nostri obiettivi”, ha detto Martin. La Borsa ha risentito dell’annuncio e il titolo della società ha perso il 2,43% a 77 dollari ad azione mercoledì.

I risultati economici

L’annuncio arriva a seguito di buoni risultati economici nel secondo trimestre 2018. Ricavi per cinque miliardi di dollari (5,65 contro i 5,19 delle attese), e l’utile per azione rettificato è stato di 1,91 (le stime erano di 1,56). In calo, però, il fatturato rispetto ai sette miliardi del 2017. Sul fronte antiepatite, ledipasvir/sofosbuvir guadagna 331 milioni contro i 303 previsti. Sofosbuvir/velpatasvir ha ricavato dalle vendite 491 milioni contro i 500 attesi. Si sono fatti sentire, di recente, l’abbassamento dei prezzi dei farmaci anti epatite e la concorrenza di altre società, una su tutte, Abbvie. Sul fronte Hiv bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide ha generato 185 milioni contro i previsti 136. Ma c’è grande attesa per i risultati economici sul fronte della terapia genica. Anche qui fino a ora è andata bene. Axicabtagene ciloleucel ha generato 68 milioni contro i 59 previsti.