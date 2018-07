La rimborsabilità degli off label non sia obbligo prescrittivo

L'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue presenta le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale inoltrato dal Consiglio di Stato in merito al ricorso di Novartis contro Aifa sul tema Avastin-Lucentis. Il parere è un prodromo della sentenza che è attesa entro la fine dell'anno

Avastin-Lucentis: la parola fine non è stata ancora scritta ma per il momento non c’è alcun via libera alla prescrizione indiscriminata dei farmaci off label pur inseriti in liste di rimborsabilità. Se è vero che l’Europa non può interferire sui loro criteri di rimborso e che gli Stati membri sono liberi di accollarsi l’onere dei medicamenti che concorrano al contenimento della spesa, è altrettanto vero che la loro prescrizione deve attenersi comunque ai dettami dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Secondo tale norma, infatti, un farmaco può essere proposto esclusivamente dal medico curante, fuori dall’indicazione terapeutica prevista dall’Aic, a condizione che non esistano altri farmaci registrati per quella specifica indicazione terapeutica o se questi ultimi mal si adattano alle condizioni individuali del singolo paziente.

La scelta non può essere dettata da ragioni economiche

C’è di più: la scelta di un farmaco off label in nessun caso può essere fatta per ragioni esclusivamente finanziarie. A ben vedere (nota 3, pagina 22) si legge questo tra le righe delle conclusioni espresse il il 25 luglio scorso dall’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, il danese Henrik Saugmandsgaard Øe, in merito al rinvio pregiudiziale inoltrato dal Consiglio di Stato italiano (gennaio 2017) del ricorso presentato da Novartis Farma spa in merito alla vicenda Avastin-Lucentis, anticorpi monoclonali impiegati nel terapia della degenerazione maculare senile.

La decisione finale attesa entro la fine del 2018

Come si ricorderà Novartis (titolare del Lucentis) si era opposta alla decisione di Aifa di includere nell’elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Ssn un medicinale (l’Avastin di Roche) impiegato per indicazioni terapeutiche non comprese nella sua autorizzazione Aic (nella causa Novartis ricorre anche Roche Italia, Consiglio superiore di Sanità e nei confronti di ministero della Salute, Regione Veneto, Società oftalmologica italiana, Associazione medici oculisti italiani, Regione Emilia-Romagna). Le conclusioni dell’avvocato generale è solo un prodromo della sentenza che la Corte di Giustizia emetterà sul tema, verosimilmente entro la fine del 2018.