Distribuzione dei farmaci, è in vigore il decreto per il monitoraggio

Le novità introdotte dal decreto sono finalizzate a rafforzare la qualità dei dati di spesa per i medicinali direttamente acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale

Il 28 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto sulla distribuzione dei farmaci. Nello specifico è il decreto 11 maggio 2018 che modifica quello del 15 luglio 2004:”Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo”.

Le novità

Secondo quanto descritto sul sito del ministero le novità introdotte rafforzeranno la qualità dei dati di spesa per i medicinali direttamente acquistati dalle strutture pubbliche del Ssn. In particolare, si segnalano due elementi rilevanti. La prima è la consultazione per i titolari Aic dei dati trasmessi alla banca dati centrale dagli operatori della produzione e distribuzione intermedia. Questo limitatamente alle confezioni di cui ciascuna azienda farmaceutica ha titolarità. La conoscenza di questi dati, comprensivi dei mittenti e dei destinatari, consente alle stesse aziende farmaceutiche di assicurare tempestive integrazioni e modifiche di dati già trasmessi. Nonché verificare eventuali forniture a carico del Servizio sanitario nazionale effettuate da terzi.

Le inadempienze

In caso di inadempienza nelle attività di modifica o integrazione dei dati di spesa, l’Agenzia italiana del farmaco utilizzerà i dati della fattura elettronica che lo stesso ministero delle Finanze metterà a disposizione.