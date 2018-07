Anticoagulanti, ok da Ema per nuova indicazione di rivaroxaban

La terapia con rivaroxaban 2,5 mg due volte/die, più acido acetilsalicilico (ASA) 75 – 100 mg una volta/die, sarà indicata per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici con coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica (PAD) sintomatica

Il Comitato che valuta i Farmaci per l’Uso Umano (CHMP) dell’Ema ha espresso parere favorevole ad una nuova indicazione di rivaroxaban, l’inibitore orale del Fattore Xa di Bayer. La terapia con rivaroxaban 2,5 mg due volte/die, più acido acetilsalicilico (ASA) 75 – 100 mg una volta/die, sarà indicata per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici con coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica (PAD) sintomatica.

Gli studi alla base della decisione

Il parere favorevole si basa sui risultati dello studio COMPASS. Il trial, di fase III ha coinvolto 27395 pazienti e ha dimostrato come il farmaco, al dosaggio vascolare di 2,5 mg due volte/die più ASA 100 mg una volta/die, abbia ridotto il rischio di ictus, infarto del miocardio e mortalità per cause cardiovascolari del 24% (riduzione del rischio relativo). Il confronto è stato fatto con il dosaggio ASA 100 mg una volta/die da solo, in pazienti con coronaropatia o arteriopatia periferica.

“Nonostante l’impiego delle terapie raccomandate dalle linee guida per i pazienti con coronaropatia o arteriopatia periferica, le percentuali di eventi come infarto e ictus e persino mortalità, permangono elevate” – ha dichiarato Joerg Moeller, responsabile Ricerca & Sviluppo e membro del Consiglio direttivo della divisione pharmaceuticals di Bayer AG.

Una volta approvato, infatti, rivaroxaban rappresenterà una terapia anticoagulante orale non-antagonista della vitamina K (NOAC), indicato in associazione ad acido acetilsalicilico (ASA) per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con coronaropatia (CAD) o arteriopatia periferica (PAD) sintomatica ad alto rischio di eventi ischemici. I risultati dello studio COMPASS sono stati presentati per la prima volta al congresso della Società europea di cardiologia (Esc) 2017 e pubblicati sul New England Journal of Medicine ad agosto 2017.

L’esame della Fda

I risultati dello studio COMPASS sono, inoltre, in fase d’esame da parte dell’Autorità regolatoria statunitense Fda. In questo caso la società vuole chiedere la registrazione supplementare di due nuove indicazioni. Riduzione del rischio di eventi maggiori come ictus, infarto del miocardio e mortalità per cause cardiovascolari in pazienti con coronaropatia e/o arteriopatia periferica cronica e riduzione del rischio di ischemia acuta agli arti in pazienti con arteriopatia periferica.

Le linee guida

Le attuali linee guida raccomandano la terapia antiaggregante piastrinica, terapia efficace ma non risolutiva. Il miglioramento della terapia antitrombotica richiede un nuovo approccio terapeutico. Un esempio su tutti è l’approccio sinergico rivaroxaban più ASA, per una rafforzata protezione vascolare, e per ridurre il carico di eventi cardiovascolari.