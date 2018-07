Ema, parere positivo per biosimilare di adalimumab

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali Ema ha adottato un parere positivo sull’autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per tutte le indicazioni. In autunno la decisione della Commissione europea

Semaforo verde per il biosimilare di adalimumab di Mylan e Fujifilm Kyowa Kirin Biologics. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali Ema ha adottato un parere positivo sull’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco per tutte le indicazioni.

La decisione Ue prevista in autunno

La decisione della Commissione europea sull’approvazione è prevista per ottobre 2018. Concederebbe l’autorizzazione all’immissione in commercio nei 28 paesi membri dell’Unione europea e negli Stati membri dello Spazio economico europeo (See) di Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L’amministratore delegato di Mylan, Heather Bresch, è soddisfatto. “Riteniamo urgente un maggiore accesso ad un trattamento più conveniente per i pazienti che vivono con condizioni infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide, la psoriasi e il morbo di Crohn”. Il presidente e amministratore delegato di Fujifilm, Yoshifumi Torii, ha dichiarato: “Sono lieto per l’approvazione del nostro biosimilare adalimumab”.

Le patologie interessate dall’approvazione

Sono diverse le patologie croniche negli adulti per cui il biosimilare è raccomandato. Artrite reumatoide, spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante. Ma anche artrite psoriasica, psoriasi, idrosadenite suppurativa, morbo di Crohn, colite ulcerose e uveite.

La pediatria

Il Chmp ha anche raccomandato l’approvazione del farmaco per il trattamento delle malattie infiammatorie pediatriche. Tra queste l’artrite idiopatica giovanile poliarticolare (età 2 anni), l’artrite correlata all’etesi (età 6 anni), la psoriasi a placche (età 4 anni), il morbo di Crohn (età 6 anni), idrosadenite suppurativa (età 12 anni) e uveite (età 2 anni).

I test

I dati presentati come parte della domanda di autorizzazione includevano la valutazione della similarità in test analitici, studi preclinici e clinici. I test hanno dimostrato la biosimilarità al prodotto di riferimento adalimumab. La fase III dello studio clinico ARABESC, condotto da Fujifilm, non ha dimostrato differenze clinicamente significative in termini di sicurezza, efficacia e immunogenicità rispetto al prodotto di riferimento nei pazienti con artrite reumatoide. A Mylan la licenza esclusiva per la commercializzazione del prodotto in Europa.