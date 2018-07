Migranti, quali cure oltre l’emergenza umanitaria

Una panoramica sulle condizioni di salute degli stranieri salvati in mare e sugli interventi messi in atto negli ultimi anni per assicurare loro l'assistenza sanitaria, che pesa per il 6% sul costo totale delle operazioni. Dal numero 160 del magazine

di Alberto Battaglia

Dal 2014 a oggi le autorità italiane hanno recuperato in mare e tratto in salvo circa 600 mila persone. Nonostante la diminuzione degli sbarchi, i migranti ospitati nelle strutture di accoglienza continuano ad aumentare: a fine 2016 erano 176 mila, mentre l’anno scorso avevano raggiunto un picco di 193 mila unità. Il dibattito sui costi di queste operazioni di soccorso e accoglienza è di stretta attualità dopo che il nuovo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha promesso di dare una sforbiciata ai 5 miliardi di euro che lo Stato arriverebbe a spendere per queste attività nel corso del 2018. Circa il 6% degli oneri collegati è costituito dall’assistenza sanitaria ai migranti.

Pur godendo in gran parte di buona salute (come attestano i dati dell’Istituto superiore di Sanità), gli stranieri giungono spesso da aree in cui la diffusione di malattie infettive impone particolari controlli e vaccinazioni. Tra i tanti timori di+usi nell’opinione pubblica, infatti, non manca quello che i migranti possano costituire un rischio per la salute pubblica. Proviamo, allora, a fare chiarezza.

I numeri dell’accoglienza

Secondo i dati del Viminale, nel 2017 il numero dei migranti sbarcati in Italia è sceso del 34,24% rispetto all’anno prima, da 181.436 a 119.310 unità. Tuttavia, il numero delle richieste d’asilo complessive è aumentato del 5% a 130.119: anche per questo, il peso sul sistema dell’accoglienza non accenna a diminuire. D’altronde, come ha ricordato la Commissione d’inchiesta parlamentare dedicata al tema, “i migranti sono evidentemente indotti a presentare domanda di protezione internazionale per evitare di essere destinatari di un provvedimento di immediato rimpatrio”. A inizio dicembre del 2017 risultavano ospitati nelle strutture di accoglienza per migranti oltre 186 mila persone, di cui l’81% nei cosiddetti Centri d’accoglienza straordinaria (Cas), gestiti da associazioni e cooperative per conto dello stato.

I costi della crisi migratoria

Gli oneri finanziari della crisi dei migranti sono anch’essi destinati ad aumentare. Il Documento programmatico di bilancio 2018 stima una spesa compresa fra i 4,7 e i 5 miliardi di euro, in rialzo, quindi, dai 4,3 miliardi spesi l’anno scorso al netto dei contributi europei. Per avere un’idea più precisa della composizione di queste spese è utile riferirsi al Def 2017, nel quale era specificato come oltre la metà dei fondi fossero destinati all’accoglienza e alla prima assistenza (oltre 2,7 miliardi). Le altre voci di spesa sono, nell’ordine, quelle di trasporto e soccorso (854 milioni) e le spese sanitarie (250 milioni, pari al 5,8% del totale).

Le condizioni di salute dei “naufraghi”

I principali problemi di salute dei migranti, riscontrati nella prima assistenza medica, sono riassunti nell’ultimo rapporto annuale degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (Usmaf-Sasn). Tale apparato è direttamente coinvolto sul campo, svolgendo “compiti di profilassi internazionale” anche sui flussi migratori via mare con lo specifico obiettivo di “ridurre il rischio di introduzione di malattie infettive sul territorio nazionale”. I problemi di gran lunga più diffusi, tra quelle riscontrati, sono le parassitosi cutanee quali scabbia e pediculosi, “legate alle condizioni disagiate di vita e alla promiscuità sia nei luoghi di partenza che durante il viaggio”. Si parla di circa 14 mila casi di scabbia riscontrati nel corso del 2017. “Tali condizioni”, specifica l’Ufficio, “non comportano un reale rischio di contagio, in quanto facilmente e prontamente controllabili con semplici misure di profilassi e terapia”.

Altre condizioni riportate con frequenza sono la disidratazione, le sindromi febbrili non accompagnate da altri sintomi, le congiuntiviti, traumatismi, ustioni chimiche, ferite da armi da fuoco e intossicazioni per esposizione a vapori tossici nelle stive. I controlli sanitari all’arrivo, prosegue l’Usmaf-Sasn, hanno evidenziato anche cardiopatie, diabete, affezioni neurologiche, esiti traumatici e psichiatrici, “connessi a torture e violenze intenzionali, subite o nel Paese di origine o nel percorso migratorio”. L’Ufficio, poi, tiene a rassicurare sul fatto che i soggetti portatori di malattie infettive “di interesse del Regolamento sanitario internazionale, sono prontamente e appropriatamente gestiti, così come altre situazioni sanitarie richiedenti immediata attenzione”.

L’integrazione nel sistema sanitario

L’assistenza sanitaria dei migranti che giungono in Italia è articolata in tre fasi: 1) soccorso e prima assistenza; 2) prima accoglienza negli hub regionali, che dovrebbe comprendere una visita medica completa in grado di individuare condizioni più specifiche; 3) seconda accoglienza – dislocata perlopiù nei Cas – la quale prevede l’iscrizione obbligatoria al Ssn e un’assistenza sanitaria comprensiva. Nel dettaglio, le linee guida dell’Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà (Inmp) per le visite iniziali del percorso di accoglienza prevedono di accertare lo stato di salute in riferimento a: condizioni della cute, presenza di febbre (escludere malaria), acuità visiva, esame Orl e del cavo orale; di osservare, poi, eventuali sintomi di anemia, linfadenopatie cervicali, ascellari e inguinali (considerare tubercolosi e Hiv).

Si suggerisce di effettuare, infine, un esame cardiorespiratorio, epatosplenomegalia e di ricercare evidenze di torture o traumi. Al secondo posto nella lista delle priorità clinico-organizzative individuate dall’Inmp c’è, in particolare, il controllo della tubercolosi, per la quale è stato dedicato un report specifico. In quest’ultimo documento si rassicura sul fatto che i numeri della malattia, in termini assoluti, sono in calo da anni, tanto per gli italiani quanto per gli stranieri, benché l’incidenza di questi ultimi sul totale delle diagnosi sia cresciuta al 56% nel 2016, con un rischio relativo tra stranieri e italiani di 6,7. In totale sono stati riscontrati 4.032 casi incidenti di tubercolosi nel solo 2016.

Il fronte delle vaccinazioni

La protezione dei migranti e della salute pubblica passa inevitabilmente da un programma di vaccinazioni in grado di ridurre le possibilità di contagi, innanzitutto all’interno delle strutture preposte all’accoglienza. In questo campo, però, l’aderenza tra le linee guida e la prassi concreta non può essere verificata tramite dati certi. Manca, infatti, un’anagrafe vaccinale nazionale e i dati raccolti a livello locale o regionale utilizzano metodi disomogenei che non si possono aggregare.

Le linee guida dell’Inmp sulle vaccinazioni suggeriscono di muoversi, per i bambini, “secondo il calendario nazionale vigente, in rapporto all’età”, mentre per gli adulti “che abbiano storia vaccinale incerta”, invece, si raccomandano i vaccini antipolio, antidifterite, antitetano, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antivaricella (eccetto per le donne in gravidanza) e, infine, l’anti-Hbv (per i soggetti sottoposti a screening e risultati negativa ai marcatori sierologici). Per capire come si siano davvero comportate le istituzioni sanitarie si può fare riferimento a una recente pubblicazione scientifica, “Immunization offer targeting migrants: policies and practices in Italy”. Attraverso specifici questionari lo studio ha confrontato le pratiche messe in campo da 28 centri di accoglienza dei migranti e in 36 servizi sanitari locali di 14 Regioni o province autonome. Emerge, così, che i due vaccini di più diffusa somministrazione negli adulti sono l’antipolio e l’antitetano, seguiti a stretto giro dall’antidifterico.

La regione più solerte risulta l’Emilia (fino a 11 vaccinazioni), mentre quelle più “strette” sarebbero Sardegna e Sicilia, le quali si limitano a proporre l’antipolio e l’antitetano. Il panorama delle diverse regioni, dunque, appare assai variegato. “La sovrabbondanza di vaccinazioni a livello regionale e locale rispetto alle politiche nazionali può essere spiegata con diversi motivi”, spiega lo studio. “Primo: il tentativo di favorire l’integrazione dei migranti nella comunità, offrendo loro tutte le vaccinazioni offerte alla popolazione nativa. Secondo: il timore che i migranti provenienti da paesi altamente endemici e che vivono in ambienti sovraffollati lo siano a più alto rischio di epidemie. Terzo: il timore di minacce per la salute portate dall’immigrazione di massa come la diffusione di malattie trasmissibili a una popolazione generale la cui copertura vaccinale è sub-ottimale”. Tra le criticità denunciate a livello locale e regionale prevalgono “la scarsità di risorse” e “la scarsa collaborazione fra le istituzioni sanitarie”, ma anche la “bassa condiscendenza dei migranti alle vaccinazioni”, le quali vengono somministrate dietro consenso informato orale o scritto.