Brexit, Ema prepara lo stop di alcune attività per l’emorragia di personale

L'ente regolatorio valuterà un riordino del personale per cercare di tamponare le carenze. Si bloccheranno le attività di pubblicazione dei dossier dei farmaci, dei rapporti internazionali e di alcuni programmi specifici su vaccini o resistenza antimicrobica

Si pensa allo stop di alcune attività a causa della già prevista perdita di personale. Allarme rosso all’Ema che si vedrà privare di un 30% della forza lavoro, costringendo l’ente a sospendere alcune attività. Il direttore Guido Rasi l’aveva già annunciato ad AboutPharma a novembre 2017, ma adesso bisogna fare i conti con la realtà dei fatti.

Fermare la macchina dell’Ema

“I tagli temporanei delle attività sono necessari perché il personale che non si trasferirà ad Amsterdam ha già iniziato a lasciare l’Agenzia. Un trend che dovrebbe accelerare. C’è poi il problema dei contratti a termine. Infatti le norme olandesi in materia di occupazione sono molto restrittive e chi al momento è configurato con contratti di questo tipo, non potranno lavorare per l’ente una volta che sarà ad Amsterdam

Il piano anti-Brexit

L’Ema avvierà la prossima fase del suo piano di continuità operativa (fase 3) al più tardi il 1 ottobre 2018. Ciò consentirà “di salvaguardare le attività principali connesse alla valutazione e al controllo dei farmaci. Contemporaneamente si dovranno intensificare i preparativi per il trasferimento ad Amsterdam nel marzo 2019”. Il Governo olandese ha assicurato ogni sostegno possibile per il trasferimento, ma la questione dei lavoratori rimane prioritaria. In aggiunta è già stata avviata anche la selezione per nuove assunzioni.

Le attività aggiuntive

L’obiettivo di Rasi è quello di mantenere alta la guardia sull’approvazione dei farmaci e quindi tutto ciò che non è strettamente necessario vedrà la spina staccata. Il ridimensionamento permetterà di tutelare le attività essenziali di salute pubblica e di formare nuovo personale. Non un elemento di poco conto quest’ultimo, visto che ci vorranno molti mesi per formare team qualificati. Una delle aree che vedrà il ridimensionamento sarà quella relativa la collaborazione internazionale (per non togliere ossigeno alle richieste relative ai prodotti e sull’integrità della catena di approvvigionamento). In fatto di resistenza antimicrobica o vaccini l’interruzione dei progetti sarà valutati di volta in volta. Ne risentiranno anche le revisioni di linee guida, riunioni con gli stakeholder e le pubblicazione dei dati clinici. Le informazioni dei trial arrivati entro luglio saranno comunque resi pubblici, mentre si interromperanno le attività di quelli giunti da agosto in poi.