Tumore al polmone non a piccole cellule avanzato Alk positivo, arriva in Italia alectinib

Contro il tumore al polmone non a piccole cellule avanzato Alk positivo arriva un nuovo farmaco in Italia. Si tratta di alectinib, terapia target sviluppata da Roche e approvata da Aifa per il trattamento in prima linea dei pazienti affetti da questo carcinoma positivi per il riarrangiamento di Alk e anche per il trattamento di pazienti affetti da Nsclc Alk-positivo in stadio avanzato, già trattati con crizotinib.

Gli studi

Il farmaco ha dato risultati migliori rispetto ad altri inibitori di Alk a oggi disponibili. Soprattutto in termini di efficacia anche a livello delle metastasi cerebrali, le quali fino ad oggi non riuscivano ad essere controllate con l’attuale standard of care (crizotinib). Questi risultati positivi valsi alla molecola lo status di “farmaco innovativo” da parte di Aifa. I dati sono emersi dallo studio di fase III ALEX, nel quale alectinib ha dimostrato di ridurre del 57% il rischio di progressione della malattia o morte triplicando la mediana della sopravvivenza libera da progressione rispetto a crizotinib (34,8 vs 10,9 mesi).

Lo studio ha inoltre dimostrato come alectinib sia in grado di ritardare l’insorgenza di metastasi cerebrali, riducendo del 84% il rischio di progressione di malattia a livello encefalico. In fatto di tollerabilità si è registrata una percentuale minore di eventi avversi di grado 3-5 (45% vs 51% con crizotinib). Nello studio sono stati coinvolti 161 centri in 31 Paesi, tra cui l’Italia.

Il farmaco

Alectinib è un farmaco orale attivo oltre che a livello sistemico anche a livello cerebrale. Il Ncscl si manifesta spesso nei pazienti più giovani che hanno un passato da “fumatori leggeri” o nessuna storia di tabagismo. Nella maggior parte dei casi viene diagnosticato in coloro che presentano una forma specifica di Ncscl chiamata adenocarcinoma. Alectinib è attualmente approvato in oltre 45 Paesi, inclusa l’Europa.