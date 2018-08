Valsartan, possibile aumento del rischio tumore secondo Ema

L'ente regolatorio stima che potrebbe esserci un caso aggiuntivo di cancro ogni 5 mila pazienti che assumono questi farmaci alla dose più elevata di valsartan (320 mg) ogni giorno per 7 anni. L'agenzia raccomanda alle aziende di fare ulteriori test sui prodotti finiti

Caso valsartan, possibile aumento del rischio tumore. Una nota dell’Ema pubblicata sul sito dell’ente il 2 agosto 2018 non spegne la polemica intorno al farmaco. In seguito a una valutazione preliminare, l’ente regolatorio stima che potrebbe esserci un caso aggiuntivo di cancro ogni 5 mila pazienti che assumono questi farmaci alla dose più elevata di valsartan (320 mg) ogni giorno per 7 anni. Una conclusione basata sui livelli medi di questa impurità rilevati nel principio attivo proveniente da Zhejiang Huahai Pharmaceuticals”. Il possibile rischio di cancro è stato valutato sulla base di studi sugli animali.

Il prodotto finale

Il presupposto su cui si basa questa stima è che il composto Ndma (considerato potenzialmente cancerogeno), sia presente anche nel prodotto finito nella stessa quantità. Per questo Ema specifica che tutte le aziende rifornite del principio attivo dalla società cinese testino ulteriormente i propri campioni per analizzarne il contenuto. A seguito di queste analisi, ci saranno altri controlli da parte di ufficiali Ue.

Nessun pericolo immediato

Altra cosa che tiene a precisare l’agenzia è che non c’è un pericolo immediato per la salute dei paziente. Anzi, come già precisato in occasione dei ritiri in mezza Europa dei lotti fallati, Ema riferisce che la terapia non va interrotta senza consultare il medico o il farmacista. Tra l’altro il problema del valsartan non riguarda solo l’Ue. Anche le agenzie in Medio oriente, Canada e negli Usa stanno avendo dei grattacapi con i farmaci il cui principio attivo arriva dalla Cina.