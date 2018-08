Ibsa Pharma avvia attività commerciali negli Stati Uniti

Il gruppo svizzero Ibsa Institut Biochimique distribuirà direttamente la levotiroxina in capsule molli, finora oggetto di un accordo di licenza con un’azienda partner

Ibsa Pharma distribuirà la direttamente la levotiroxina in capsule molli negli Stati Uniti. Lo annuncia una nota del gruppo svizzero Ibsa Institut Biochimique, spiegando che con questa mossa l’azienda avvia le attività commerciali negli Usa, finora delegate ad accordi di licenza con aziende partner.

Ibsa Pharma negli Usa

La levotiroxina in capsule molli – sottolinea la nota – è la prima e unica formulazione di questo tipo per il trattamento dell’ipotiroidismo, disponibile sul mercato Usa, approvata dall’Fda, distribuita fino ad oggi da un’altra azienda basata negli Usa, sotto licenza Ibsa. Durante il periodo di transizione, la disponibilità del prodotto e il servizio di assistenza a medici e pazienti proseguiranno come al solito.

“Come Ibsa Group siamo già presenti da diversi anni nel mercato statunitense con molti prodotti, commercializzati attraverso accordi di licenza con vari partner – spiega Arturo Licenziati, chief executive officer di Ibsa Institut Biochimique SA – La decisione di commercializzare direttamente questo prodotto negli Stati Uniti ci consentirà di massimizzarne il valore, oltre a introdurre nuovi farmaci Ibsa sul mercato, alcuni dei quali sono già in attesa di approvazione da parte dell’Fda. Si tratta di un passo importante – conclude Licenziati – che ci consente di guardare al futuro con ancora più fiducia”.