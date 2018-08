La società internazionale di private equity finalizza la vendita delle azioni di Medpace, operatore di ricerca a contratto quotato al Nasdaq. L’aveva acquisita nel 2014 per 915 milioni di dollari

Cinven, società internazionale di private equity, annuncia di aver completato la vendita delle azioni di Medpace, Contract research organization (Cro) quotata al Nasdaq che era stata acquisita da Cinven per 915 milioni di dollari nel 2014. Il closing dell’operazione è atteso per il 27 agosto. A seguito della transazione – sottolinea una nota della società di private equity – Medpace diventa un investimento pienamente realizzato per Cinven, generando importanti rendimenti per il Fondo Fifth Cinven. Medpace ha sede a Cincinnati (Ohio) ed è un operatore Cro globale che offre servizi di gestione ai clienti dei dipartimenti di ricerca e sviluppo, farmaceutica, biotecnologia e dispositivi medicali per supportarli nella progettazione e nella supervisione dei loro test clinici. Medplace si concentra su aziende di piccole e medie dimensioni, lavora in numerose aree terapeutiche ed è presente in 36 paesi.

Contract research organization: mercato strategico

Il team Healthcare di Cinven – prosegue la nota della società – ritiene che l’industria Cro rappresenti un mercato interessante in cui investire. Durante il periodo in cui Cinven ha detenuto il controllo di Medpace, il management team della società ha realizzato importanti risultati attraverso alcuni elementi fondamentali della strategia di investimento di Cinven:

Crescita internazionale: Medplace ha continuato a crescere significativamente al di fuori degli Stati Uniti, Europa e Asia comprese;

Nuove aree terapeutiche: Medpace ha sviluppato con successo le sue aree terapeutiche, tra cui antivirali/anti-infettivi e oncologia, e ha consolidato la sua posizione in aree terapeutiche esistenti, quali quelle metaboliche e cardiovascolari, nonché in trial clinici avanzati;

Crescita guidata dagli investimenti: sono stati realizzati investimenti significativi nel capitale umano e nelle infrastrutture di Medpace. In particolare, Cinven ha dato la possibilità al senior management di fare alcune assunzioni strategiche per la crescita del business. La forza lavoro di Medpace è aumentata di oltre il 55% durante l'investimento di Cinven, con un incremento del numero di dipendenti da circa 1.500 nel 2014 a agli attuali 2.700.

Percorso virtuoso

Medpace ha registrato una solida performance finanziaria sotto la proprietà di Cinven, supportata dal contesto di crescita del mercato, dai margini fra i più elevati del settore e da una forte conversione di cassa. Sulla scia di questa forte performance, nell’agosto 2016 Medpace ha finalizzato con successo un processo di Ipo sul mercato Nasdaq Global Select a un prezzo di 23 dollari per azione. Il prezzo delle azioni di Medpace ha registrato buoni risultati nel mercato, e Cinven ha monetizzato il suo investimento in Medpace attraverso una serie di vendite, culminate nella vendita finale il 22 agosto 2018 con un premio di circa il 138% rispetto al prezzo dell’Ipo.

La realizzazione finale di Medpace segue le recenti vendite di successo di Cinven di CeramTec, CPA Global, Viridium Group e Ufinet Group.