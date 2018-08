La partnership tra la società italiana e quella emiratina prevede uno scambio di esperienze a livello internazionale tra i due contraenti, soprattutto nel campo della diagnostica e della formazione dei medici

C’è l’accordo tra il gruppo San Donato e Brs Ventures Investments, capofila di Nmc Healthcare, il più grande gruppo ospedaliero degli Emirati Arabi Uniti. Le due firme sono state apposte il 26 agosto in occasione del forum Middle east Mediterranean avvenuto a Lugano.

Gli accordi presi

A firmare per il Gruppo ospedaliero San Donato Paolo Rotelli, presidente, e per Brs Ventures Investment Bavaguthu Raghuram Shetty, fondatore e presidente. L’iniziativa congiunta intende offrire ai pazienti una migliore assistenza e ai medici e ai dentisti un maggior sostegno nel campo dell’odontoiatria. Si vuole migliorare la diagnostica, la formazione e lo sviluppo del personale medico. Il tutto attraverso la promozione di programmi di scambio presso gli ospedali dei due gruppi.

Interscambio internazionale

Paolo Rotelli ha dichiarato di credere che oggi sia necessario trarre il massimo dalle esperienze internazionali nel settore sanitario. A conferma di ciò, il nostro gruppo un anno fa ha aperto una sede a Dubai, promuovendo corsi di formazione per medici locali. In aggiunta – continua Rotelli – con questo accordo intendiamo esportare le competenze dei nostri professionisti odontoiatri in un grande ospedale appena acquistato da Nmc Healthcare a Mumbai.