L'ok arriva a seguito dello studio Apollo per il trattamento dell’amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia allo stadio 1 o 2

La Commissione europea autorizza patisiran di Alnylam per il trattamento dell’amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia allo stadio 1 o 2. Molte malattie gravi, croniche e potenzialmente fatali, come l’amiloidosi hATTR, sono causate da un’anomalia o da una mutazione che interferisce nel modo in cui l’organismo produce le proteine. L’RNAi è un approccio che si concentra sulla proteina in cui è presente l’anomalia, piuttosto che sulla cura dei sintomi.

Il via libera

La decisione della Commissione europea si è basata sulla valutazione degli effetti dimostrati dallo studio di fase III Apollo. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto comprende i dati relativi agli endpoint primari e secondari di Apollo, nonché agli endpoint cardiaci esplorativi. L’Agenzia europea per i medicinali ha esaminato patisiran con la procedura di valutazione accelerata, prevista per i medicinali considerati di grande interesse per la salute pubblica e l’innovazione terapeutica.

Lo studio Apollo

Nello trial sono state valutate la sicurezza e l’efficacia di patisiran in una popolazione arruolata a livello globale. Tutti pazienti affetti da amiloidosi hATTR. Lo studio ha dimostrato la superiorità di patisiran, rispetto al placebo nel miglioramento dei parametri relativi a polineuropatia, qualità della vita, attività quotidiane, deambulazione, stato nutrizionale e sintomatologia autonomica. Mentre quasi tutti i pazienti trattati con patisiran hanno avuto un beneficio terapeutico rispetto al placebo. Il 56% dei pazienti trattati con patisiran ha ottenuto un miglioramento nei parametri di valutazione della polineuropatia rispetto al 4% dei pazienti con placebo. L’incidenza e la gravità degli eventi avversi sono stati simili nei pazienti trattati con patisiran e con placebo. Gli eventi avversi più comuni sono stati l’edema periferico e le reazioni correlate all’infusione.