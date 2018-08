Asma grave nei bambini: via libera europeo per mepolizumab

La terapia biologica di Gsk ha ottenuto l’approvazione della Commissione Ue come trattamento aggiuntivo per l’asma grave eosinofilo refrattario nei pazienti pediatrici dai 6 fino ai 17 anni

Arriva in Europa la prima terapia biologica anti-IL-5 per i bambini con asma grave eosinofilo refrattario. La Commissione Ue ha approvato mepolizumab come trattamento aggiuntivo per l’asma grave eosinofilo refrattario nei pazienti pediatrici dai 6 fino ai 17 anni. A renderlo noto è un comunicato di GlaxoSmithKline (Gsk). Si tratta di una estensione delle autorizzazioni del farmaco.

Una terapia biologica per l’asma grave

“Mepolizumab – sottolinea la nota di Gsk – è la prima e unica terapia biologica approvata per i pazienti pediatrici con asma grave eosinofilo refrattario antiInterleuchina-5 (IL-5), che gioca un ruolo importante nella regolazione della funzione degli eosinofili. Si tratta di un grande bisogno ancora non soddisfatto in questa popolazione visto che la severità della malattia è più elevata nei bambini e negli adolescenti rispetto agli adulti, con il rischio di eventi fatali”.

Poche opzioni

Oggi le opzioni terapeutiche per i bambini con asma grave sono limitate. E non solo: “L’utilizzo a lungo termine dell’attuale terapia standard, i corticosteroidi orali – sottolinea l’azienda – è associato a numerosi eventi avversi osservati oggi negli adulti, con un impatto ulteriore sulla ridotta crescita nei bambini”.

Soddisfatto Hal Barron, a capo della R&D farmaceutica di Gsk: “L’asma è la più comune malattia cronica nei bambini. La disponibilità di mepolizumab come primo trattamento target per I bambini e i giovani con asma grave – conclude Barron – aiuterà ad offrire il controllo della malattia per questi pazienti e a rassicurare i loro genitori”.