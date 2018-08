Medicina di genere: in Toscana un sistema regionale per “fare rete”

Una delibera approvata dalla giunta prevede la costituzione di un network di cui fanno parte il Centro di coordinamento regionale e la rete territoriale. L’obiettivo? Promuovere la ricerca scientifica e sviluppare percorsi di cura più appropriati

Nasce il “Sistema toscano per la salute e la medicina di genere”. Un network che riunisce il Centro di coordinamento regionale e la rete territoriale. È quanto prevede una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e al sociale, Stefania Saccardi, e approvata nei giorni scorsi. A renderlo noto è Toscana Notizie, il notiziario della giunta regionale. “Nel 2014 la Regione Toscana ha istituito il Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere – ricorda l’assessore Stefania Saccardi – Ora proseguiamo su questa strada, sia per promuovere l’attività scientifica e di ricerca in un’ottica di genere, sia per sviluppare percorsi di cura definiti e orientati al genere, formando e informando il personale sanitario”.

Un network per la medicina di genere

La Regione, dunque, prova a “fare rete” per lo studio delle differenze di salute tra i generi, nell’ottica di una sempre maggior appropriatezza delle cure, dell’efficacia e della sostenibilità del sistema. Con l’obiettivo di realizzare percorsi (preventivi, diagnostici, terapeutici e assistenziali) focalizzati sulle peculiarità di genere.

La medicina di genere, ricorda Toscana Notizie, investe molti settori. Fra questi, la farmacologia: studi internazionali hanno evidenziato differenze di efficacia, sicurezza, risposta al trattamento dei farmaci in funzione del genere. E una maggior attenzione alle terapie farmacologiche in linea con le indicazioni della medicina di genere riduce le reazioni avverse, generando anche risparmi.

Sei obiettivi

La delibera individua, in particolare, sei obiettivi:

promozione di percorsi di presa in carico della persona che tengano conto della differenza di genere, al fine di una maggiore appropriatezza e personalizzazione della terapia; definizione di percorsi di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari verso il determinante genere, al fine di garantire equità di approccio diagnostico, valutativo e terapeutico; diffusione delle politiche sulla Salute di genere, al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire il rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine; sviluppo della ricerca sui fattori di rischio e sulla prevenzione primaria e secondaria delle malattie; promozione della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie attraverso la diffusione dei programmi di screening; sviluppo di soluzioni innovative di accesso ai servizi, sistematizzando e diffondendo le esperienze già intraprese sul territorio.

In ogni azienda sanitaria e ospedaliero-universitaria e in ogni ente del Servizio sanitario regionale verranno istituiti i Centri di coordinamento aziendale per la salute e la medicina di genere.