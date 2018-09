M&A, accordo tra Rck e NrGene per nuovi studi sulla cannabis

Le due società israeliane hanno stretto una partnership per migliorare gli studi sulla marijuana terapeutica. In particolare si vorrebbero utilizzare dei particolari marcatori per comprendere la qualità e l'efficacia delle varie tipologie di piante

C’è un accordo tra Rck e NrGene per nuovi studi sulla cannabis. Le due società israeliane hanno stretto una partnership per migliorare la ricerca medica sul prodotto. In questo modo, tra gli obiettivi delle due società, c’è quello di capire quale pianta possa essere più adatta a entrare nel mercato.

Manca la distinzione tra un ceppo e un altro

“Oggigiorno, non sono disponibili metodi per distinguere due ceppi di cannabis. Così il livello di qualità e di impurità del materiale rimane indeterminato”. Lo ha detto Noam Chehanovsky, Cto di Rck. “Così come le piante vengono utilizzate per trattamenti medicali, allo stesso modo ci sono tanti ceppi quante sono le indicazioni mediche. É cruciale capire l’identità dei ceppi stessi, la qualità e l’efficacia che questi producono”. Gil Ronen, ceo di NrGene, parla dei processi operativi che saranno utilizzati. “I nostri metodi computazionali saranno utilizzati per ricerca e sviluppo così come nel controllo qualità dei materiali. Per la cannabis a fini terapeutici i nostri controlli saranno ancora più accurati”. La novità che la partnership vorrebbero rendere nota è l’utilizzo di marcatori Dna per rilevare determinate caratteristiche del prodotto. In questo modo si potrà fare una valutazione più scrupolosa sulle piante da utilizzare in fase terapeutica.

La crescita globale

Il mercato della cannabis sta crescendo in tutto il mondo. In molti Paesi stanno nascendo legislazioni che ne autorizzano l’uso a fine medici. Entro il 2024 la crescita Cagr è prevista intorno al 21%, almeno stando ai dati di Ameri research. In questo contesto le due aziende mettono insieme le proprie peculiarità. NrGene è una compagnia che si occupa di big data in ambito genomico. Studia uomini, animali e piante e porta avanti programmi di sviluppo in campo medicale. Rck è invece un’azienda attiva nel settore medicale. Ha licenza per la coltivazione e la produzione di cannabis a uso terapeutico da più di due anni.