Contraffazione, nei Paesi in via di sviluppo un farmaco su otto è falso

La ricerca pubblicata su Jama network open si è concentrata soprattutto sui Paesi poveri in Africa dove un quinto dei medicinali è falsificato. Ma anche in Asia e Sud America la situazione non è confortante. Il peso economico della diffusione di prodotti di bassa qualità si aggirerebbe tra i 10 e i 200 miliardi di dollari l'anno

Un farmaco su otto è falso nei Paesi in via di sviluppo. A rivelarlo è una ricerca pubblicata su Jama network open. In alcuni casi, rivela il report, la bassa qualità del medicinale potrebbe comportare rischi per la salute a causa di una miscelazione di principi attivi potenzialmente pericolosi.

Il campione

Lo studio ha esaminato più di 350 studi precedenti e oltre 400 mila test farmacologici. Il risultato ha evidenziato che il 14% dei farmaci è contraffatto, scaduto o di scarsa qualità. “Alcuni medicinali potrebbero avere un basso dosaggio di principio attivo o addirittura esserne privi. A rischio, quindi, il trattamento che potrebbe fallire o, addirittura, aumentare il rischio di resistenza”. A dirlo è Sachiko Ozawa dell’Università della North Carolina che ha gestito il team di autori e ricercatori. “Non sono esclusi casi di reazioni avverse pericolose o intossicazione”, continua Ozawa.

Africa e Asia

La metà degli studi è stata fatta in Africa dove la media di contraffazione è di un farmaco su cinque. Ma anche l’Asia è nel mirino. Anche qui il 13,7% dei farmaci testati risulta essere contraffatto o inutile. La maggior parte dei medicinali oggetto della ricerca riguarda soprattutto gli antibiotici e gli antimalarici. In questo caso si è riscontrata una falsificazione nel 12% dei casi per la prima classe di farmaci e il 19% per la seconda.

Il costo economico

I ricercatori hanno provato a fare una stima dell’impatto economico. Numeri da capogiro. Si parla di un costo tra i 10 e i 200 miliardi di dollari l’anno. Ma c’è un altro problema. Lo studio si è concentrato solo ed esclusivamente sui Paesi poveri o in via di sviluppo. Non quelli ad alto tasso di crescita. Non è escluso che anche qui ci possano essere dei dati che vadano in questa direzione. “Anche nei Paesi più ricchi, comprare medicinali meno costosi da siti online non certificati potrebbe significare ricevere farmaci contraffatti o scadenti”, continua Ozawa.