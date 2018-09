Dispositivi medici, Miracor Medical completa un round da 30 milioni di euro

La società belga ha raccolto la tranche finale (5 milioni) di un finanziamento "Series D". L'operazione è stata guidata dal fondo di venture capital cinese Ming Capital. Il capitale raccolto servirà a potenziare la tecnologia denominata PiCSO Impulse System, per il trattamento delle disfunzioni cardiache gravi

Miracor Medical, società belga attiva nel campo dei dispositivi medici per il trattamento delle disfunzioni cardiache gravi, ha annunciato il closing finale di un finanziamento “Series D” da 30 milioni di euro complessivi. L’operazione – che prevede la raccolta dell’ultima tranche (5 milioni di euro) dell’investimento totale – è stata guidata dal venture capital cinese Ming Capital. Il fondo cinese ha già agito da lead investor nella prima fase della raccolta, che a gennaio 2018 ha portato nelle casse di Miracor 25 milioni di euro. Al round hanno partecipato anche il fondo di investimento alternativo belga Quest for Growth, SFPI e Meusinvestment.

I vantaggi della tecnologia PiCSO Impulse System

Il capitale raccolto da Miracor Medical sarà utilizzato per potenziare lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia PiCSO (Pressured-controlled Intermittent Coronary Sinus Occlusion) Impulse System, una piattaforma tecnologica progettata per migliorare i risultati clinici su pazienti con funzioni cardiache danneggiate. Più nel dettaglio si tratta di un sistema di intervento al seno coronarico progettato per ridurre le dimensioni dell’infarto, migliorare la funzione cardiaca e ridurre potenzialmente l’insorgenza di insufficienza cardiaca in seguito a infarto miocardico acuto.

Secondo quanto riferisce la società, la tecnologia PiCSO Impulse System avrebbe fatto riscontrare risultati positivi in diversi studi clinici: “Si tratta di risultati estremamente incoraggianti”, spiega Olivier Delporte, ceo di Miracor Medical. “I fondi appena raccolti ci permetteranno di validare la tecnologia Picso attraverso nuovi studi clinici, inclusi i trial clinici randomizzati, che partiranno quest’anno in Europa” oltre che per lanciare la terapia ”.

Gli investimenti passati nella società e l’ingresso del capitale cinese

Secondo quanto riporta il sito Crunchbase, Miracor Medical SA, società fondata a Vienna nel 2008 dal professor Werner Mohl, con il supporto dei fondi di venture capital europei Early Bird e Delta Partners, ha raccolto fino ad oggi circa 71 milioni di dollari, attraverso otto round di investimento. L’ultimo dei quali ha permesso l’ingresso nel capitale proprio degli investitori cinesi di Ming Capital.