Boston Scientific annuncia acquisizione di Augmenix per 600 milioni

L'operazione porterà nel portfolio dell'azienda statunitense una terapia che limita gli effetti collaterali nei pazienti sottoposti a radioterapia per il cancro alla prostata. L'accordo prevede una prima tranche di pagamento immediata (500 milioni), e una successiva (100 milioni) al raggiungimento di obiettivi specifici

Boston Scientific acquisirà Augmenix. Ad annunciarlo è stata la stessa società, tramite un comunicato diffuso giovedì 6 settembre. Boston Scientific metterà sul piatto 600milioni di euro per portare a termine l’operazione. Nel dettaglio, l’accordo prevede il pagamento di una prima tranche in contanti da 500 milioni e una seconda da 100, a raggiungimento di determinate milestones. Augmenix sviluppa SpaceOAR System, una terapia volta a ridurre gli effetti collaterali nei pazienti sottoposti a radioterapia per il cancro alla prostata.

Cancro alla prostata, oltre un milione di malati ogni anno

Secondo i dati in possesso di Boston Scientific, ogni anno a più di un milione di uomini viene diagnosticato il cancro alla prostata. Di questi, circa 400mila devono essere sottoposti a radioterapia. Un trattamento che porta spesso a lesioni da radiazioni del retto, causate dalla vicinanza di quest’organo con la prostata. La terapia sviluppata da Augmenix prevede l’iniezione di una soluzione (denominata SpaceOar hydrogel) nello spazio tra il retto e la prostata del paziente, per creare spazio aggiuntivo. In questo modo è possibile ridurre l’esposizione del retto alle radiazioni e diminuire gli effetti collaterali associati.

Questa acquisizione – spiega Dave Pierce, presidente di Boston Scientific – migliora la nostra strategia di leadership nel campo dell’urologia. La terapia SpaceOAR rappresenta un’aggiunta fondamentale al nostro crescente portafoglio di prodotti per la salute della prostata. Prodotti che migliorano la qualità della vita e gli esiti clinici per gli uomini con cancro alla prostata e iperplasia prostatica benigna. L’iniezione di questo idrogel durante una procedura minimamente invasiva, può ridurre gli effetti collaterali indesiderati e non intenzionali delle radiazioni della prostata e migliorare la fase post operatoria dei pazienti”.

Come funziona la terapia sviluppata da Augmenix

L’idrogel SpaceOAR ha la certificazione CE ed è stato approvato anche dalla FDA. Al momento il prodotto è stato utilizzato su più di 30mila pazienti in tutto il mondo. Secondo una stima di Boston Scientific, le vendite di questa soluzione potrebbero arrivare a una quota di circa 50 milioni di dollari nel 2018, per poi raggiungere 90 milioni nel 2019.

Le sperimentazioni cliniche in Europa e negli Stati Uniti hanno dimostrato che lo spazio creato dall’idrogel riduce significativamente la quantità di radiazioni erogate al retto. Inoltre, lo studio clinico randomizzato del prodotto negli Stati Uniti ha dimostrato che i pazienti che utilizzano lo “spaziatore” hanno riportato un dolore rettale significativamente inferiore durante la radioterapia della prostata. In più hanno avuto complicazioni rettali a lungo termine significativamente meno gravi. Inclusa l’incidenza zero della tossicità rettale di grado 2. Rispetto a una percentuale del 5,7% dai pazienti senza il distanziatore.

Boston Scientific-Augmenix, un’acquisizione che guarda al futuro

“Siamo orgogliosi dei risultati clinici e commerciali che siamo stati in grado di raggiungere finora per l’idrogel SpaceOAR. E siamo entusiasti di guidare un’adozione accelerata sfruttando l’esperienza in urologia e salute pelvica di Boston Scientific”, ha dichiarato John Pedersen, amministratore delegato di Augmenix. “L’azienda ha anche le risorse aggiuntive necessarie per esplorare ulteriormente l’espansione dell’indicazione ad altri organi in tutto il corpo che potrebbero beneficiare della creazione di spazio, come i tumori ginecologici e del pancreas”.