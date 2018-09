Italiassistenza, una piattaforma digitale per il supporto alla terapia dei pazienti cronici

I nuovi Patient support program (Psp) integrano servizi e soluzioni tecnologiche avanzate a supporto del paziente cronico, con l’obiettivo di monitorare e incrementarne l’aderenza al percorso terapeutico, sempre in coordinamento con lo specialista di riferimento. *In collaborazione con Italiassistenza

Può sembrare inverosimile ma l’aderenza alle terapie tra i pazienti affetti da malattie croniche supera a malapena il 50%. Un paziente su due non assume correttamente i farmaci e questo impatta fortemente sulla sua salute, sulla sua vita sociale e lavorativa e sui costi dell’intero Sistema Sanitario Nazionale.

I Programmi di supporto al paziente (Psp) sono un set coordinato di servizi offerti al paziente, erogati in stretto coordinamento con il medico specialista di riferimento, che facilitano il percorso terapeutico, garantiscono continuità assistenziale dal presidio ospedaliero alle mura domestiche e riducono i fattori di rischio della non aderenza.

Italiassistenza, con 15 anni di esperienza ed oltre 30 Psp attivi in 22 aree terapeutiche, con oltre 15 mila accessi domiciliari e 45 mila counseling call effettuate solamente negli ultimi dodici mesi, è il principale provider in Italia del settore.

“Grazie agli importanti investimenti effettuati negli ultimi tre anni, anche la tecnologia ci viene oggi in aiuto nell’importante sfida alla non aderenza” commenta Stefano Caporali Amministratore Delegato di Italiassistenza “Gli ultimi dati in nostro possesso indicano statistiche di superamento del 95% di aderenza per i pazienti che aderiscono ai nostri programmi”.

Servizio e soluzioni innovative integrate per l’empowerment dei pazienti e il monitoraggio dell’aderenza

A questo proposito Fabio Tinello, project development leader di Italiassistenza, aggiunge: “In fase di design dei nostri Psp mettiamo in campo l’esperienza decennale maturata nell’ambito della progettazione ed erogazione di servizi di supporto ai pazienti (sanitari e non) assieme al know-how e competenza in ambito tecnologico. Le nuove piattaforme tecnologiche avanzate favoriscono l’empowerment dei pazienti, ne garantiscono l’aderenza terapeutica e forniscono informazioni in tempo reale ai medici per una migliore gestione dei propri pazienti”.

Italiassistenza ha concepito l’adherence suite, un set di moduli software e devices integrati con Crm e portali web, dedicati alla rilevazione continua dell’aderenza del paziente per fornire al medico un efficace strumento di monitoraggio del percorso terapeutico del paziente stesso.

Il “cuore” della suite tecnologica è il Crm Italiassistenza, che raccoglie e consolida i dati del singolo Psp in un unico data repository dedicato. Grazie all’ innovativo “adaptive design”, implementa funzioni di alert in caso di rilevazione di mutate situazioni di aderenza per lo specifico paziente: sulla base di dati di profilazione iniziale, esiti dei questionari e dati di aderenza, permette agli operatori IA di modificare intensità e frequenza dei servizi rendendo la configurazione di servizio dinamica e “adattativa” al grado di aderenza (o non aderenza) del paziente.

Oggi sono anche disponibili nuovi device non invasivi per il monitoraggio dell’aderenza sia di terapie orali che iniettive che, integrati con la piattaforma tecnologica, rappresentano un patrimonio informativo preziosissimo per lo specialista ospedaliero.

Sistema integrato paziente-medico-provider-servizi-società farmaceutica

Italiassistenza ha sviluppato una piattaforma tecnologica a supporto di tutti gli stakeholder che interagiscono nell’ambito del Psp. Chiarisce Tinello: “Inizialmente concepita per fornire in un unico ambiente integrato strumenti di lavoro per i nostri operatori di centrale operativa, program manager e professionisti sanitari sul territorio, negli ultimi anni si è evoluta per incrementare l’engagement dei pazienti e abilitare una comunicazione efficace tra team Italiassistenza, pazienti e medici dei centri ospedalieri che aderiscono ai Psp.”

I portali web dedicati a medici e pazienti forniscono funzionalità, reports e dashboard personalizzate per lo specifico Psp, abilitando una comunicazione sicura

(tramite protocollo https) tra i fruitori dei servizi. La tecnologia al servizio del paziente: i servizi oggi disponibili supportano il paziente nella fase educativa, nell’ organizzazione e nella logistica, permettono di richiedere contatti e servizi on-demand a Italiassistenza, di condividere con il proprio medico informazioni sulle assunzioni della terapia e sul proprio stato di salute. I medici dei centri hanno a disposizione un area riservata in cui consultare i dossier dei propri pazienti con i dati raccolti nel Psp, report sull’andamento del percorso terapeutico, statistiche e dashboard di aderenza. Il portale web per il team dell’azienda farmaceutica abilita l’accesso in tempo reale a report anonimizzati con dashboard e statistiche inerenti i servizi erogati nell’ambito del Psp e statistiche aggregate di aderenza terapeutica dei pazienti.

App medico e App paziente – i servizi del Psp a portata di click

A seguire alcuni dei servizi disponibili su app ‘’native’’ sviluppate da Italiassistenza per device android, iOS e Windows 10 e personalizzabili per singolo Psp:

agenda appuntamenti al centro o a domicilio del paziente con operatori sanitari Italiassistenza

diario paziente

rilevazioni dati di aderenza

gestione automatizzata di ordini di device e consumabili

notifiche alert per: reminder terapia, reminder visita di controllo al centro, reminder consumabili in esaurimento e scadenza device

condivisione sicura di documenti e referti tra il paziente e il proprio medico

richieste di training o supporto a domicilio

tracking delle consegne al centro e a domicilio del paziente di farmaci, device e consumabili

richiesta di call on-demand con un operatore sanitario Italiassistenza

compilazione guidata di questionari di monitoraggio paziente

video tutorial di auto-somministrazione, link utili e vademecum con suggerimenti alimentari, stile di vita e attività fisica

