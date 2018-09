La salute della donna con malattie reumatiche croniche in età fertile

Il valore della medicina di genere

Roma, 29 Ottobre 2018

Piazza della Minerva 38

Gli studi sulle malattie reumatiche croniche nelle donne in età fertile mettono in evidenza che una percentuale ragguardevole di pazienti sia ancora condizionata negativamente dalla malattia rispetto al proprio desiderio di maternità. La scarsa e inadeguata informazione, studi clinici limitati in sottopopolazioni di pazienti e la forte componente emotiva, portano nella maggior parte dei casi ad una riduzione dell’appropriatezza terapeutica e dell’aderenza al trattamento. L’approccio di genere in reumatologia risulta particolarmente efficace in quanto lo studio e l’analisi delle differenze legate al sesso e al genere possono portare a significativi miglioramenti sia nella diagnosi che nella terapia, arrivando a configurare opzioni terapeutiche sicure e appropriate, sostenute da evidenze scientifiche, che consentono alle donne di programmare una vita familiare, di continuare le terapie in gravidanza senza compromettere la salute del feto e poi del bambino durante l’allattamento.

Obiettivi

Il convegno ha l’obiettivo di analizzare questi temi e di presentare un documento, frutto di un percorso di lavoro realizzato da un board di esperti multidisciplinare, che approfondisce le principali criticità nel percorso di cura delle donne con malattie reumatologiche croniche in età fertile e gli elementi determinanti per un trattamento efficace e consapevole degli aspetti psicologici, relazionali e assistenziali.

Attraverso un confronto con i principali stakeholder coinvolti: pazienti, clinici, istituzioni, saranno discussi i seguenti aspetti:

• I bisogni terapeutici, psicologici e assistenziali delle pazienti

• Le prospettive dell’innovazione terapeutica

• La centralità del counselling

• Il valore della medicina di genere per l’appropriatezza terapeutica

• Esperienze e buone pratiche sul territorio nazionale

• Proposte e idee progettuali per una migliore presa in carico delle pazienti con malattie reumatiche croniche in età fertile

Target

L’evento si rivolge ai clinici (reumatologi, dermatologi, MMG, medici di distretto), ai farmacisti, alle associazioni dei pazienti, alle istituzioni sanitarie (Ministero della Salute, Regioni, direzioni generali e sanitarie di ASL, Ospedali, IRCCS).

