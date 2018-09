Il biosimilare di trastuzumab sviluppato da Amgen e Allergan arriva in Italia

Come l’originator è indicato per il trattamento di cancro al seno e tumore gastrico. Nel nostro Paese ha appena ottenuto la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco

Il biosimilare di trastuzumab sviluppato da Amgen e Allergan arriva nel nostro Paese e ottiene la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Lo annuncia una nota congiunta delle due aziende. Al pari dell’originator, il farmaco è indicato per il trattamento del cancro al seno e del tumore gastrico. La determina con cui Aifa approva la rimborsabilità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi.

Il biosimilare in due formulazioni

Il biosimilare è stato approvato nella formulazione in due formulazioni (150mg e 420mg) con l’obiettivo di evitare sprechi e facilitare la preparazione. Nel dettaglio, è approvato per il carcinoma mammario metastatico HER2-positivo, carcinoma mammario in fase iniziale HER2-positivo e adenocarcinoma metastatico HER2-positivo dello stomaco o della giunzione gastroesofagea. Secondo i numeri citati dalle aziende, in Italia ogni anno si stima un numero complessivo di oltre 50.500 nuovi casi di carcinoma mammario di cui circa il 15-20% dei casi HER2-positivo, e 13mila nuovi casi di tumore gastrico di cui il 10-15% HER2-positivo.

L’esperto

“I biosimilari – commenta Michelino de Laurentiis, direttore dell’Uoc di Oncologia Senologica dell’Istituto nazionale dei tumori “Pascale” di Napoli – sono una novità molto positiva in oncologia per le potenziali ripercussioni sulla sostenibilità dei trattamenti e per la conseguente possibilità di destinare le risorse liberate a trattamenti innovativi. Questo è particolarmente vero per i biosimilari del trastuzumab, una molecola diffusamente utilizzata nella terapia del tumore al seno. L’approvazione attesta la solidità degli studi preclinici e clinici sviluppati. Inoltre, lo studio clinico LILAC ha dimostrato che lo switch tra originator e biosimilare è sicuro ed efficace in corso di terapia, portando un’ulteriore prova di equivalenza fra le due molecole”.

La strategia di Amgen

L’approvazione del farmaco segna ufficialmente l’ingresso di Amgen nell’area dei biosimilari in Italia. “Di fronte alla crescente domanda di salute – commenta André Dahinden, presidente e amministratore delegato di Amgen Italia – Amgen ha messo in campo una strategia che si fonda su un’offerta bilanciata tra terapie innovative e farmaci biosimilari, per rispondere con le prime a bisogni terapeutici ancora ampiamente insoddisfatti e assicurare, con i secondi, trattamenti di elevati standard qualitativi che contribuiscono alla sostenibilità dei sistemi sanitari, liberando risorse da reinvestire nell’innovazione. La disponibilità del nostro biosimilare di trastuzumab è il primo passo fondamentale di questa strategia e conferma il nostro impegno a rendere disponibili terapie antitumorali efficaci e sicure alla comunità oncologica”. Il piano di Amgen è ottenere, entro il 2025, l’autorizzazione all’immissione in commercio di dieci nuovi biosimilari per il trattamento di alcune tra le patologie più gravi in aree terapeutiche come l’oncologia e l’immunologia.