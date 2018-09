Revorg: da oltre quarant’anni nel Pharma

Quarant'anni di esperienza che si traducono in una certezza nel panorama pharma italiano ed europeo. Dalla gestione delle gare e delle offerte nel canale ospedaliero e privato, alle politiche commerciali e le vendite nel canale farmacia, passando per le nuove sfide digitali

L’Italia è il primo produttore farmaceutico europeo. Dopo anni d’inseguimento, il nostro Paese ha strappato il primato alla Germania ed è salito in vetta alla classifica, con una produzione di 31,2 miliardi di euro, contro i 30 tedeschi, grazie al boom dell’export che oggi sfiora i 25 miliardi. Traguardi importanti per un settore che fa da traino all’economia italiana e sul quale Revorg ha puntato fin dalla sua nascita, nel lontano 1975. Revorg è oggi l’unico brand con un’offerta completa per la gestione dei processi produttivi e commerciali delle aziende Life Sciences.

L’offerta

Per le aziende farmaceutiche di produzione a marchio proprio o terziste, J-Pharma è la soluzione ideale per seguire in modo integrato i processi, garantendo tracciabilità e rintracciabilità. Conforme ai requisiti previsti dalle Autorità Regolatorie (FDA) e alle GMP ha le carte in regola per la convalida del sistema informativo.

Datagon gestisce le gare e le offerte nel canale ospedaliero e privato. Grazie a questa soluzione, Revorg è citato come Representative Vendor nella Market Guide for Revenue Management in Pharma and Biotech (Gartner, Inc. 3 luglio 2017).

BeGood è lo strumento sviluppato per il Pharma che mette insieme direzione commerciale, area manager e agenti. Segue le politiche commerciali e le vendite nel canale farmacia con un’unica regia. E per affrontare le sfide di una professione sempre più digital, Revorg mette in campo Greims: uno strumento con una nuova veste e funzionalità ottimizzate per raccogliere, analizzare e valorizzare i dati degli ISF. Con Greims le previsioni sono sempre più precise e affidabili.

Oltre quarant’anni di esperienza non smorzano l’entusiasmo di un team che, insieme alla completezza dell’offerta, è da sempre un punto di forza per i clienti. In futuro Revorg punta sulle nuove tecnologie, prima tra tutte l’IoT.