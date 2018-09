La Commissione europea ha approvato l’estensione delle indicazioni dell’anticorpo monoclonale di Amgen. Il farmaco potrà essere prescritto a bambini di età pari o superiore a un anno con LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia

Via libera in Europa all’uso di blinatumomab nei pazienti pediatrici con leucemia linfoblastica acuta (LLA). La Commissione Ue ha approvato l’estensione delle indicazioni per l’anticorpo monoclonale sviluppato da Amgen. Ad annunciarlo è una nota dell’azienda. La nuova indicazione riguarda il trattamento di pazienti di età pari o superiore a un anno con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Nuova opzione contro la leucemia linfoblastica acuta

“Da oggi, i genitori dei bambini affetti da leucemia linfoblastica acuta – spiega Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Onco-ematologia pediatrica, terapia cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma – sanno di poter contare su un’arma in più nella lotta a questa patologia e questa estensione d’indicazione costituisce una grande notizia per mamme e papà di bambini che dovessero aver bisogno del blinatumomab. Il farmaco, che ci aiuta ad incrementare sempre più la percentuale di cura dei piccoli pazienti affetti da LLA, rappresenta uno dei successi più straordinari e importanti dell’immunoterapia. Oggi siamo in grado di guarire circa l’80-85% dei nostri pazienti con leucemia linfoblastica acuta, ma grazie a questa nuova opportunità terapeutica l’auspicio è di aumentare questa percentuale e avvicinarci il prima possibile alle tre cifre”.

Colpire il tumore con precisione

L’approvazione Ue si basa sui risultati dello studio di fase I/II ‘205, uno studio multicentrico, in aperto, a singolo braccio che ha valutato l’efficacia e la sicurezza del farmaco nei pazienti pediatrici con LLA da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria. “Blinatumomab – sottolinea Ermanno Paternò, executive medical director di Amgen Italia – è un anticorpo bispecifico che fa leva sul sistema immunitario dell’organismo per combattere il cancro e agisce grazie a due bracci: con uno aggancia la cellula del sistema immunitario e con l’altro la cellula maligna, portandole in prossimità. Grazie a questo meccanismo, la cellula T del nostro sistema immunitario è in grado di riconoscere specificamente la cellula tumorale e distruggerla”. Il farmaco – ricorda l’azienda – è la prima e unica immunoterapia basata su un costrutto bispecifico reclutatore delle cellule T approvata a livello globale. E’ inoltre il primo immunoterapico prodotto tramite la piattaforma “BiTE” di Amgen, un approccio innovativo che guida il sistema immunitario a colpire in modo mirato le cellule tumorali. In Europa, blinatumomab era già stato approvato per gli adulti nel 2015.