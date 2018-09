Nuovo incarico nell'istituto che lo aveva già visto direttore dell’Unità operativa complessa di Day hospital oncologico. Subentra alla cardiologa Silvia Priori

Mario Melazzini è il nuovo direttore scientifico della Ics Maugeri. Dopo il suo incarico in Aifa, ecco un altro incarico di prestigio per l’ex Dg dell’Agenzia italiana del farmaco. Subentra al posto di Silvia Priori, cardiologa.

Ritorno alle origini

Melazzini aveva già lavorato alla Maugeri come oncologo e direttore dell’Unità operativa complessa di Day hospital oncologico. Adesso sarà lui a gestire la ricerca dei 18 istituti Maugeri. Melazzini sostituirà Silvia Priori, docente ordinario all’Università di Pavia che ora si concentrerà sul coordinamento dell’area delle terapie innovative. Mario Melazzini ha lasciato l’ente regolatorio per i farmaci italiani alla scadenza del suo mandato il 4 settembre 2018.

Il profilo

Melazzini, nato a Pavia il 10 agosto del 1958, si è laureato in medicina nel 1985 specializzandosi in Ematologia generale clinica e di laboratorio e ha ricoperto la carica di assessore all’Università, ricerca e Open innovation nella Giunta della Regione Lombardia nel 2015. Ha avuto anche l’incarico come professore a contratto presso la I Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Pavia.