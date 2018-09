Merck, nuova approvazione in Europa per pembrolizumab

Il farmaco immunoterapico è stato approvato per il trattamento in combinazione con la chemioterapia nei pazienti con tumore polmonare in stato avanzato non a piccole cellule (Nsclc)

Il pembrolizumab di Merck & Co. ha ottenuto l’approvazione in Europa per nuove indicazioni terapeutiche. Il farmaco immunoterapico è stato approvato per il trattamento in prima linea in combinazione con la chemioterapia nei pazienti con tumore polmonare in stato avanzato non a piccole cellule (Nsclc). Si tratta di una delle forme più comuni tramite cui si manifesta questa malattia.

Il risultato del trial Keynote-189

Tale approvazione, tra le prime in Europa per la terapia anti PD-1 in combinazione con la chemio, è frutto dei risultati durante la sperimentazione clinica Keynote-189. Ora, secondo quanto riferisce Merck, il nuovo via libera da parte dell’UE permetterà la commercializzazione della combinazione in tutti e 28 gli stati membri, con aggiunta di Islanda, Liechtestain e Norvegia.

Siamo molto lieti che la Commissione europea abbia approvato Pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia basata sul significativo beneficio di sopravvivenza dimostrato nello studio keynote 189”, ha affermato il Roger M. Perlmutter, presidente di Merck research laboratories. “Questa approvazione è la prima in Europa e si aggiunge al ruolo in rapida crescita del come base per il trattamento del cancro al polmone”.

L’approvazione commerciale di Pembrolizumab nel 2016

L’approvazione per la commercializzazione europea di pembrolizumab, da parte della Commissione Europea, era avvenuta invece a metà del 2016. All’epoca, i risultati dello studio keynote-10 avevano dimostrato una maggiore sopravvivenza globale rispetto alle chemioterapia a base di docetaxel.