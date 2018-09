Tra crispr e ogm l’Europa s’interroga sulle piante modificate

Si attende a breve il verdetto della Corte di Giustizia che dovrà decidere se i frutti dell’innovativa tecnica di editing genetico ricadano o meno sotto la stessa normativa dei transgenici. Con prospettive nettamente diverse per il settore a seconda dei casi (nel frattempo la Corte si è espressa equiparando le tecniche). Dal numero 158 di AboutPharma and medical devices

In principio fu lo champignon modificato geneticamente dall’università della Pennsylvania, per non farlo annerire una volta tagliato. Era identico all’originale se non per sei geni disattivati – quelli implicati nel fenomeno dell’annerimento del fungo appunto – grazie alla tecnica di editing genetico Crispr. Una mutazione che potrebbe avvenire anche in natura e che nessun test potrebbe mai identificare. Probabilmente non arriverà mai sui banchi del supermercato ma sarà ricordato come la prima specie vegetale creata con la Crispr. Il primo a debuttare sui campi sarà invece, con molta probabilità, il mais waxy prodotto da DuPont Pioneer: una varietà con amido a elevato contenuto di amilopectina a discapito dell’amilosio, utile per la produzione di addensanti e colle. Il suo arrivo è previsto per il 2020 e avrà usi prevalentemente industriali. Dal 2016 a oggi, come ricorda un articolo pubblicato su Nature Biotechnology (Crispr-edited crops free to enter market, skip regulation), il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (Usda) ha approvato cinque specie vegetali ingegnerizzate con Crispr-cas9. L’ultima nell’ottobre del 2017, una soia resistente alla siccità e al sale, ottenuta dagli stessi ricercatori della Usda (Plant science research unit) spegnendo i geni Drb2a and Drb2b.

Ogm o no?

La velocità con cui le prime piante modificate con Crispr stanno arrivando sul mercato americano deriva innanzitutto dal fatto che la procedura di approvazione a cui sono sottoposte negli Usa è semplificata rispetto a quella a cui sono soggetti gli organismi geneticamente modificati (in cui viene trasferito un gene proveniente da un’altra specie non sessualmente compatibile). Con risparmi di tempo (anni) e investimenti economici (milioni di dollari) da parte delle aziende produttrici. Il che apre le porte all’utilizzo della Crispr anche a piccole aziende, Università e istituti di ricerca. “Nel mese di aprile la Fda americana ha divulgato una nota in cui dice espressamente che non regolerà le piante ottenute attraverso Crispr come geneticamente modificate” spiega Fabio Fornara professore del dipartimento di Bioscienze dell’Università degli studi di Milano e consigliere della Società italiana di genetica agraria (Siga).“Decisione che apre all’applicazione della tecnica in campo agronomico. Se una pianta viene regolata come geneticamente modificata prima di poter essere messa in commercio deve attraversare un iter di registrazione che negli Usa può costare 150-200 milioni di dollari per singola varietà. Cifre che si possono permettere solo le grandi multinazionali. Ora si aprono scenari interessanti”.

L’Europa ci sta ancora pensando

E se in America le piante transgeniche sono considerate differenti rispetto a quelle modificate con le tecniche di editing genetico, in Europa è ancora tutto da decidere. Da mesi ormai si attende la risposta definitiva della Corte di Giustizia europea che dovrebbe decidere se equipararle. “L’Europa non ha ancora deciso cosa fare – aggiunge Fornara – gli Ogm sono regolamentati dalla Direttiva 2001/18/Ce che ne dà una definizione ben precisa. Il punto ora è capire se la stessa definizione possa essere applicata anche alle piante ottenute tramite editing; o se possono essere esentate perché cadono in una categoria generica “mutagenesi”, non normata dalla 2001/18. Nel secondo scenario ci sarebbe molta più libertà di utilizzo della tecnologia con grossissimi vantaggi per tutta l’agricoltura italiana ed europea. Nel primo caso, invece, come per la transgenesi tradizionale, non se ne farebbe nulla e questo sarebbe gravemente limitante verso l’innovazione in campo agricolo”. L’Europa però deve esprimersi in fretta perché altrimenti l’incertezza normativa rischia di rallentare impegno e investimenti nel settore, come spiega Aldo Ceriotti direttore dell’Istituto di biologia e biotecnologia agraria, del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibba-Cnr). “Bisognerebbe dare più rilevanza al prodotto finale rispetto alla procedura con cui lo otteniamo. Se una pianta modificata con Crispr può essere paragonata a una ottenuta con un processo naturale dovrebbe essere considerata come tale e non diversa”.

Il parere della Corte di giustizia Ue

Sempre di recente l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha provato a rispondere al quesito: “La sua opinione però lascia aperti entrambi gli scenari”, sottolinea Fornara. Sempre a proposito del parere dell’avvocato generale, Anna Meldolesi, biologa e giornalista scientifica esperta di biotecnologie, nel suo blog dedicato alla Crispr scrive che “secondo la sua opinione una pianta può essere esentata dall’onerosa regolamentazione prevista per gli Ogm se per modificarla geneticamente non sono state impiegate ‘molecole di acido nucleico ricombinante’”. L’auspicio quindi è che “nel verdetto ufficiale non si trovi scritto ‘acido nucleico ricombinante’ ma ‘Dna ricombinante’ perché la Crispr per funzionare utilizza una molecola di Rna guida di cui non resta traccia nel prodotto finito ma che deriva dalla fusione di due Rna e dunque potrebbe essere considerato ‘ricombinante’”. In ogni caso, comunque lo si interpreti, il parere dell’avvocato generale non è vincolante e soprattutto non è detto che la Corte di Giustizia europea lo faccia proprio.

Una nuova regolamentazione del settore

Oltre all’attesa decisione europea, sono in molti a chiedere una nuova regolamentazione delle “nuove tecniche di breeding”? di cui Crispr è solo una, la più innovativa. “Come l’innesto, la cisgenesi, la talen, l’agroinfezione (cioè l’espressione transiente di un gene senza inserirlo nel genoma della specie ospite)” elenca Giovanni Giuliano, genetista presso l’Enea (Agenzia nazionale italiana per nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile). “Ormai ne esistono molte e siccome si tratta di una materia complessa, mi aspetto che prima o poi l’Europa legiferi di nuovo per regolare tutto il settore. Anche alla luce dell’esperienza che abbiamo acquisito in 15-20 anni con la coltivazione delle piante Ogm. Attualmente i motivi che all’epoca portarono a una regolamentazione così stringente non esistono più. Ormai c’è una quantità enorme di studi che dimostrano per esempio che il mais transgenico – che esprime la proteina di Bacillus thuringiensis che uccide la piralide – sia più amichevole per l’ambiente di quanto non sia l’uso di insetticidi”.

Una paura irrazionale

Su un aspetto però sono tutti d’accordo: sarà importante evitare lo stesso errore compiuto con gli Ogm e conquistare la fiducia dell’opinione pubblica fin da subito. Per questo la DuPont Pioneer debutterà sui campi, quasi in sordina, con il mais waxy che non andrà direttamente ai consumatori. Secondo Giuliano la paura attorno alle nuove biotecnologie e qualsiasi tipo di modificazione genetica è qualcosa di irrazionale, che alla fine sarà un boomerang contro di noi: “Non è possibile pensare che qualsiasi tipo di modificazione genetica sia di per sé pericolosa, bisogna motivare la paura. Altrimenti il rischio è di tornare ai tempi della preistoria. E l’autorità statale non può incoraggiare un atteggiamento così irrazionale. L’Italia è tra i Paesi più restii in Europa, comportamento che negli ultimi dieci anni ha portato a una flessione della produttività per ettaro del mais. Noi che siamo sempre stati uno dei grandi produttori di mais. Ora cresciamo con una velocità molto minore rispetto ai nostri concorrenti. Uno dei motivi è che abbiamo rinunciato alle tecniche moderne di miglioramento genetico”.

Eppure la differenza c’è

Una cosa però è chiara: la Crispr non prevede l’inserzione di materiale genetico estraneo (anche se potrebbe essere utilizzato in questo modo, in maniera molto più precisa di quanto non avvenga oggi con le tradizionali tecniche di ingegneria genetica), ma si limita a tagliare il gene bersaglio (grazie all’enzima cas9, trasportato sul punto desiderato dalla molecola di Rna che funge da “veicolo”) producendo l’equivalente di una mutazione spontanea. Le piante dunque non potrebbero (e dovrebbero) essere considerate transgeniche, anche se si tratta sempre di una modifica genetica. La differenza di base è che nel caso del gene editing “il prodotto finale non contiene traccia del Dna di un altro organismo – specifica Fornara – ma sarà identico a un mutante che posso ottenere anche con la mutagenesi classica, chimica, con incrocio o la variabilità genetica naturale. Le mutazioni avvengono anche naturalmente e l’uomo le ha selezionate. Crispr non fa altro che accelerare il processo introducendo la mutazione dove vogliamo. Nel mondo scientifico opinione diffusa è che trattandosi di una tecnica di mutagenesi più precisa di quelle a disposizione finora, non ci sia motivo di ritenere che questa tecnologia presenti dei rischi maggiori rispetto alle tecniche classiche di mutagenesi” aggiunge Ceriotti.

Le applicazioni

Intanto che si cerca di fare un po’ di chiarezza dal punto di vista normativo gli scienziati continuano a lavorare. D’altra parte i vantaggi della Crispr in agricoltura non sarebbero da poco. È flessibile, precisa e relativamente facile da usare e ha il vantaggio di accelerare le mutazioni che avvengono spontaneamente in natura ma con frequenza molto più bassa. “Permettere di inattivare geni endogeni, di attivarli in tessuti in cui normalmente non sono espressi, o di modificare singole basi della sequenza facendo cambiare la funzione alla proteina” afferma Giuliano. “Con Crispr oggi si possono fare due cose in particolare – aggiunge Fornara – entrambe abbondantemente dimostrate in letteratura. Oltre a quella già accennata in precedenza, la seconda è la ricombinazione omologa: non induco la mutagenesi ma cambio la sequenza amminoacidica della proteina codificata, che sarà leggermente diversa da quella di partenza. Tecnicamente è un obiettivo più difficile da raggiungere, ma in letteratura ci sono già i primi esempi e sicuramente sarà una delle direzioni della ricerca in futuro”.

Le “super piante”

L’idea è di usare la Crispr per rendere le piante più resistenti agli stress biotici e abiotici. Renderle cioè più tolleranti a virus e funghi o fattori ambientali come siccità, eccesso di acqua o di luce. Ma anche per applicazioni di agronomica classica, come modificarne la taglia, il gusto, i nutrienti. “Le prospettive di utilizzo sono diverse – spiega Ceriotti – al Cnr stiamo provando a migliorare le caratteristiche del frumento contro la celiachia e abbiamo in programma attività per migliorare la resistenza a diversi virus”. Ceriotti spiega che la maggior parte degli alimenti che consumiamo provengono da pochissime specie, come frumento, mais, riso, soia, ma che oggi si sta cercando di ampliare il ventaglio delle specie coltivate, avventurandosi verso altre che tradizionalmente sono state sottoutilizzate dal punto di vista alimentare e che hanno avuto un miglioramento genetico molto limitato. “Questo oggi è possibile grazie alla precisione della Crispr – continua – che ci permette di lavorare e migliorare anche specie ‘nuove’ o poco utilizzate che possono avere un interesse dal punto di vista nutrizionale o di tolleranza a stress ambientali”.

Un altro esempio arriva dall’Enea dove i ricercatori stanno provando a produrre nelle foglie di tabacco, un carotenoide chiamato zeaxantina che normalmente viene prodotto nelle cariossidi del mais e in pochi altri tessuti. “La zeaxantina dovrebbe rendere la pianta più resistente a stress di tipo termico – afferma Giuliano – le foglie che ne sono ricche riescono a fare fotosintesi in maniera più efficiente quando le temperature sono molto alte”.

Il frumento editato contro la celiachia

Lo scorso autunno in Spagna un gruppo i ricercatori dell’Istituto per l’agricoltura sostenibile di Cordova ha pubblicato un lavoro su Plant Biotechnology Journal (Low-gluten, nontransgenic wheat engineered with Crispr/Cas9) in cui dimostravano di essere riusciti a inattivare 35 geni tra quelli responsabili della produzione di gliadine, le proteine tossiche per i celiaci. Il risultato è stato una riduzione dell’immunoreattività dell’85%. Con relativa riduzione della tossicità. Allo stesso traguardo stanno lavorando i ricercatori del Cnr guidati da Ceriotti, che spiega come non sia un lavoro impossibile ma sicuramente complicato visto il numero elevato di sequenze da modificare. “Parte del lavoro è già stato fatto – racconta – non siamo ancora arrivati ad avere frumento sicuro per i celiaci prodotto tramite Crispr, ma la strada è aperta e dal punto di vista teorico è percorribile. Basta modificare tutte le sequenze responsabili della patologia mantenendo però le caratteristiche tecnologiche delle farine del frumento. La difficoltà sta proprio nell’eliminare la reattività senza compromettere le caratteristiche frumento. Qui entra in gioco la precisione delle tecnologie di genome editing, che ci permettono di modificarne il genoma solo nelle posizioni dove esistono sequenze che sono pericolose per i celiaci, senza compromettere il resto del genoma. Prima sarebbe stato impossibile farlo. Noi per ora, all’interno di un network internazionale lanciato e coordinato da gruppi italiani in particolare Cnr, Crea, Università di Bologna, abbiamo completato per la prima volta la sequenza del genoma del frumento duro. Ora abbiamo l’elenco completo di tutte le proteine che potrebbero essere implicate nella celiachia e possiamo definire il percorso per eliminare quelle potenzialmente tossiche. Il frumento modificato con Crispr, poi dovrà essere validato dal punto di vista clinico per verificare che sia sicuro per i celiaci”.

Le piante dell’enea

I ricercatori dell’Enea invece all’interno del progetto Newcotiana (che si svolgerà dal 2018 al 2022 e coinvolgerà 19 partner accademici e industriali di nove paesi) stanno provando a utilizzare la tecnica Crispr per modificare la pianta del tabacco (nicotiana benthamiana) in modo da produrre proteine (come vaccini anticorpi) e piccole molecole di interesse farmacologico, come supplementi di tipo salutistico. “Il mio gruppo di ricerca si occuperà di due molecole in particolare – spiega Giuliano – i carotenoidi, utili come supplementi per proteggere il fondo dell’occhio; e gli alcaloidi piridinici, strettamente imparentati con la nicotina, che hanno applicazioni in una serie di malattie croniche come l’Alzheimer. In entrambi i casi vogliamo ottenere una ‘proof of concept’, dimostrando che è possibile produrre molecole utili a partire dalla pianta del tabacco. Vorremmo arrivare con una pianta editata con Crispr in campo entro il terzo anno del progetto. Prima ancora però lavoreremo a migliorare la mappa genetica della nicotiana benthamiana, per poter applicare la Crispr”.

Il dilemma dei brevetti

Sull’utilizzo di Crispr-cas9, in clinica come in agricoltura, pesa ancora (e non poco) la disputa dei brevetti che sin dall’inizio accompagna la nascita della tecnica (si veda AboutPharma n° 155, febbraio 2018). La buona notizia, almeno nel settore agricolo, è la creazione di un pool di brevetti condiviso nato dall’accordo tra la DuPont Pioneer – una delle industrie sementiere più impegnata sulla frontiera dell’editing genomico, che oltre ai propri brevetti, detiene anche quelli delle due co-inventrici della tecnica, Jennifer Dounda ed Emanuelle Charpentier – e il Broad Institute. In pratica tutti potranno usare i brevetti di tutti, facilitando la ricerca pubblica e l’iter di utilizzo della tecnica da parte di compagnie biotech più piccole interessate ad applicazioni commerciali. Sul tema brevetti, Giuliano replica che per ora l’Enea non si è ancora confrontata con il problema, anche perché per ora utilizza la tecnologia di laboratori europei avanzati che collaborano al progetto. “So che la situazione brevettuale della Crispr è molto complicata – conclude – ma per ora abbiamo deciso di cominciare a lavorare con gli strumenti tradizionali. Nel momento in cui avremo una proof of concept e si porrà un problema di protezione brevettuale vedremo se sarà il caso di ottenere una licenza, da chi al momento deterrà il brevetto, o se dovremmo ripetere il processo con una tecnologia leggermente diversa”. Brevetti e leggi possono aspettare, la ricerca va avanti.