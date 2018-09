Astrazeneca Italia, nuovo vice presidente per l’area respiratorio e infiammazioni

La nomina riguarda Chiara Gargiulo riporterà direttamente all’amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum. La stessa Gargiulo ha dichiarato che in occasione del prossimo European respiratory society che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 settembre, l'azienda presenterà nuovi studi e trattamenti

C’è un nuovo vice presidente per l’area respiratorio, infiammazioni e malattie autoimmuni di Astrazeneca Italia. L’azienda stessa ne dà notizia tramite un comunicato, annunciando la nomina di Chiara Gargiulo.

Il profilo

Chiara Gargiulo ha maturato un’ampia esperienza in ambito specialistico biologico, principalmente in Abbvie. Ha ricoperto diversi ruoli nel marketing e nelle vendite e, per ultimo, il ruolo di Business unit manager in Reumatologia. In questa occasione si è occupata della vendita e del marketing di adalimumab per patologie immunomediate su diversi mercati. Si è inoltre occupata di strategie di lancio di nuovi prodotti e della gestione di vari gruppi di lavoro nella preparazione di strategie e tattiche di governance e market access. “Sono molto felice di entrare a far parte del team di AstraZeneca in concomitanza con il congresso dell’European respiratory society che si svolgerà a Parigi dal 15 al 19 settembre”, ha commenta Gargiulo. “Nel corso di questo appuntamento, presenteremo nuovi studi e trattamenti per la cura di malattie respiratorie”. Chiara Gargiulo riporterà direttamente all’amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum.