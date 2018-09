Biomedicale, più integrazione e precisione con la laboratory automation

La ricerca di analisi di laboratorio ed ospedaliere sempre più economiche e affidabili spinge il mondo biomedicale verso un'automatizzazione più integrata ed efficace. *In collaborazione con Panasonic

I sistemi di analisi e la diagnostica in vitro in laboratorio hanno bisogno di processi che rasentino la perfezione. Questa perfezione si può raggiungere solo con un’integrazione di tutti i sistemi di lavoro che permette sia di velocizzare il lavoro, che di renderlo maggiormente preciso. E gli strumenti ci sono e si stanno affinando.

I vantaggi per il settore biomedicale

Uno dei settori più coinvolti è quello biomedicale. Seguendo le necessità del momento si sta sviluppando la “laboratory automation” in ambito di pre-analisi e per la in vitro diagnostic, che permette di automatizzare la manipolazione delle provette e il trasferimento alla fase analitica vera e propria. Un esempio su tutti l’analisi del Dna. Si tratta quindi di risolvere problematiche di integrabilità e precisione dei componenti che hanno a che fare ad esempio con campioni per lo studio del codice genetico o per le colture batteriche. In questo caso specifico le operazioni richieste avvengono in spazi ristretti, a volte di pochi centimetri e l’affidabilità richiesta è del 100%. Per questo stanno nascendo nuove tecnologie a forma di sensori per supportare il lavoro dell’uomo.

I dosaggi dei liquidi

Altre applicazioni riguardano il dosaggio di liquidi o la necessità di controllare la presenza di bolle nella fase preparatoria. Bisogna garantire continuità e precisione, possibilmente nel minor tempo possibile. Perché non è scontato che si voglia aumentare il numero di controlli in un range di tempo ridotto, ma per far questo è necessario analizzare campioni sempre più piccoli. Anche qui entra in gioco l’automazione. Serviranno ugelli di dosaggio piccoli che però risentiranno delle cariche elettrostatiche nell’ambiente: la gocciolina di reagente invece di cadere nella provetta, resta attaccata al dosatore. Per questo è necessario disporre di ionizzatori senza getto d’aria e dalle dimensioni compatte.

Serve esperienza

Per realizzare queste automazioni bisogna disporre soprattutto di esperienze dal mondo industriale. Se si può contare anche su collaborazioni autorevoli nel settore biomedicale in tutto il mondo, l’evoluzione tecnologica è garantita. Questo è il mestiere degli “Experts in Sensing” Panasonic che hanno consentito ad aziende italiane di avere successo con le automatizzazioni di laboratorio. Per un’introduzione alle problematiche della laboratory automation e alle relative soluzioni, Panasonic ha quindi realizzato un e-Book specifico in cui sono riportati highlights applicativi, come ad esempio la rilevazione di rack con provette, il controllo senza contatto di serbatoi di reagente, l’abbattimento di carica elettrostatica o il rilevamento di piastre di Petri entro pochi millimetri.

Contributo sponsorizzato