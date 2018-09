Esordio del diabete prima dei 40 anni: sempre più spesso è tipo 2

A cura di

Viola Sanga

UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, AOUI Verona e Università di Verona

AboutOpen 2018; 4(1): 126-128

DOI: 10.9156/abtpn.2018.0057

OPEN ACCESS

Accettato: 29/07/2018 – Pubblicato online: 17/09/2018

DOWNLOAD PDF

Introduzione

Il diabete mellito esordisce sempre più spesso in giovane età e non necessariamente è diabete di tipo 1. Viene qui riportato il caso clinico di un paziente di 35 anni, con forte familiarità per diabete, con diabete di tipo 2 all’esordio.

Situazione clinica e approccio terapeutico

Si tratta di un paziente maschio di 35 anni, che da un paio di anni presenta valori alterati di glicemia a digiuno. Da alcune settimane ha notato inoltre la comparsa di poliuria, polidipsia, candidosi peniena e calo del visus. Sospettando l’insorgenza di diabete conclamato, esegue un glucostick con il glucometro del padre che rileva una glicemia a digiuno di 400 mg/dl. Il giorno 1 di gennaio si reca pertanto alla Guardia Medica, dove il glucostick conferma livelli di glicemia a digiuno elevati (350 mg/dl). Gli viene somministrata insulina regolare 5 UI sottocute e 300 cc di bilanciata con la raccomandazione di effettuare una visita specialistica il giorno successivo.

Prima visita (2 gennaio). Il giorno dopo si presenta presso il Centro diabetologico per una visita. Riferisce una anamnesi familiare positiva per diabete (madre e padre affetti da diabete mellito di tipo 2 in terapia con antidiabetici orali), patologie cardiovascolari da parte di padre (ipertensione arteriosa, infarto a 55 anni e ipercolesterolemia), tiroidite di Hashimoto (madre) e obesità (sorella). In anamnesi patologica remota risulta un’alterata glicemia a digiuno (nota da 2 anni), obesità e calcolosi renale. Il paziente lavora come informatico, è fumatore (10 sigarette/die) e riferisce di condurre una vita sedentaria con una alimentazione ricca di zuccheri semplici. I parametri antropometrici all’esame obiettivo sono: peso 119 kg, altezza 186 cm, body mass index (BMI) 34,4 kg/m², circonferenza vita 116 cm. L’esame della glicemia a digiuno mediante stick è 209 mg/dl, con valori compresi tra 180 e 280 mg/dl come estrapolato dal diario delle glicemie. Viene posta diagnosi di diabete mellito in corso di tipizzazione. Non essendo nota la funzionalità renale, si consiglia una terapia a base di insulina glargine 8 UI/die e si invia il paziente per una visita dietologica.

Seconda visita (17 gennaio). Al controllo successivo dopo circa due settimane, il paziente si presenta con i seguenti esami ematochimici: glicemia a digiuno 192 mg/dl, creatininemia 0,7 mg/dl, emoglobina glicata (HbA1c) 10,8%, colesterolo totale 180 mg/dl, colesterolo- LDL 112 mg/dl, colesterolo-HDL 24 mg/dl, trigliceridi 168 mg/dl, C-peptide 1,4 nmol/L, anticorpi anti-GAD negativi; albuminuria e glicosuria negative; chetonuria lieve. Visti i profili glicemici e gli esami ematochimici, si giunge alla diagnosi di diabete mellito di tipo 2 scarsamente controllato. Si consiglia di continuare la terapia con glargine 14 UI e si introduce metformina a dosaggi incrementali fino a 1 g × 2/die. Durante la visita il paziente accusa un’improvvisa riduzione della forza al braccio sinistro e alla gamba sinistra e riferisce che un episodio analogo, risoltosi in due ore, era già successo qualche giorno prima. Nel sospetto di un attacco ischemico transitorio, si invia al Pronto soccorso e poi al ricovero in Neurologia. Gli esami durante il ricovero [ECG, ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA), bubble-test, ECG Holter, ecocardiogramma, tomografia assiale computerizzata e risonanza magnetica dell’encefalo)] risultano tutti negativi. Il paziente è dimesso con diagnosi di deficit stenico dell’arto superiore sinistro a evoluzione favorevole. Si consiglia il trattamento con acido acetilsalicilico, acido folico e vitamina B12. Il paziente decide di sospendere il fumo.

Terza visita (3 febbraio). Al successivo controllo il paziente porta in visione i risultati dei glucostick domiciliari che mostrano buoni profili glicemici; si consiglia quindi la progressiva riduzione dell’insulina basale fino alla sospensione e l’avvio di un trattamento con la combinazione empagliflozin/metformina 5/1000 mg × 2 in sostituzione di metformina.

Quarta visita (17 marzo). Il diario glicemico mostra dei valori a digiuno compresi tra 100 e 120 mg/dl, assenza di ipoglicemie e un valore di HbA1c di 7,3%. Si prosegue la terapia in atto.

Quinta visita (15 settembre). Si conferma il mantenimento di un buon controllo glicemico: il diario evidenzia valori di glicemia a digiuno compresi tra 90 e 110 mg/dl, assenza di episodi ipoglicemici e un valore di HbA1c di 5,4%. La terapia in atto rimane invariata.

Discussione

Questo caso clinico testimonia quanto sempre più spesso il diabete mellito tipo 2 esordisca prima dei 40 anni e come sia importante mettere fin dall’inizio in atto strategie terapeutiche atte a ottenere un buon compenso glicemico, cercando al tempo stesso di preservare la funzione pancreatica il più a lungo possibile. La scelta del trattamento con insulina all’esordio è un ottimo punto di partenza, soprattutto nei casi in cui sia ancora in corso la tipizzazione del diabete. Successivamente, in aggiunta all’insulina o in sua sostituzione, sono oggi disponibili nuovi farmaci che permettono di mantenere la glicemia quanto più vicina possibile ai valori normali, senza il rischio di ipoglicemie. Combinazioni di farmaci come empagliflozin/metformina hanno inoltre effetti positivi sul peso corporeo, come testimoniato anche nel nostro caso, e sulla riduzione del rischio cardiovascolare [1]. Come illustra la Tabella 1, il paziente nel corso degli otto mesi di terapia ha registrato un notevole calo ponderale (circa 20 kg) e una conseguente diminuzione del BMI, e con la terapia in atto ha raggiunto e mantenuto valori glicemici nella norma e un graduale abbassamento dei valori di HbA1c. La scelta di mantenere il paziente in trattamento con la combinazione empagliflozin/ metformina, nonostante valori di HbA1c pienamente a target (5,4% a settembre), è stata fatta nell’ottica di mantenere dei valori di glicemia “non diabetici” (senza ipoglicemie) e di favorire il calo ponderale.

Conclusioni

Concludendo possiamo dire che oggigiorno il diabete mellito di tipo 2 esordisce sempre più spesso prima dei 40 anni. L’introduzione di un periodo transitorio con una terapia a base di insulina non deve spaventare e deve essere presa in considerazione anche all’esordio, specie quando è in corso la tipizzazione del diabete. L’associazione metformina più empagliflozin [inibitore del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2)] non solo è in grado di ottenere un buon controllo glicemico ma di favorire anche il calo ponderale. Con questi nuovi farmaci e loro combinazioni è oggi possibile mantenere la glicemia quanto più vicina possibile ai valori normali, senza il rischio di ipoglicemia.

Disclosure

Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie a un grant non condizionante di Boehringer Ingelheim e Eli Lilly. La dott.ssa V. Sanga dichiara di non avere conflitti di interesse in relazione all’articolo pubblicato.

Bibliografia

1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al.; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2117-28.