Assogenerici, nove proposte per una nuova governance

Dall’assemblea pubblica dell’associazione l’appello alla politica: “Coniugare sostenibilità e solidarietà". Al via il progetto delle “farmacie di strada”

Una governance per la farmaceutica, ma anche un nuovo approccio, una visione in grado di coniugare sostenibilità e solidarietà. In modo che “nessuno sia lasciato indietro”. È il messaggio che arriva dall’assemblea pubblica di Assogenerici, l’associazione delle industrie di farmaci equivalenti e biosimilari, che si è tenuta oggi a Roma. “Sono troppi i cittadini – spiega Enrique Häusermann, presidente di Assogenerici – che rinunciano alle cure o alle prestazioni mediche per problemi di reddito. Con le nostre aziende siamo stati paladini della sostenibilità, consentendo al Servizio sanitario nazionale (Ssn) di curare più persone a parità di risorse. Oggi è tempo di fare un gradino in più, aggiungendo alla sostenibilità la solidarietà. È per questo che nell’Assemblea pubblica di quest’anno abbiamo scelto di mettere assieme il tema della sostenibilità – declinato attraverso le nostre proposte sulla Governance farmaceutica – con il tema della solidarietà”. Un attenzione alla solidarietà che si traduce oggi nel lancio del progetto “Farmacie di strada”, frutto di una partenrship tra Assogenerici e l’Istituto di medicina solidale onlus, Banco Farmaceutico e Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi).

Equivalenti e biosimilari, una scelta “etica”

“L’obiettivo deve essere quello di limitare l’impatto di fattori socio–economici sullo stato di salute delle persone e sostenere il Ssn, un modello unico, che troppo spesso diamo per scontato: in quest’ottica la scelta di equivalenti e biosimilari è una scelta etica”, sottolinea Häusermann.

I numeri rafforzano la tesi del presidente di Assogenerici: entro il 2023 andranno in scadenza di brevetto farmaci che determinano una spesa di 3,1 miliardi di euro l’anno. Nel triennio 2018-2020, con l’arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro. Mentre sul fronte dei biologici, tra il tra il 2018 e il 2022 perderanno la protezione brevettuale sette molecole (adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide, pegfilgrastim) che oggi vantano un mercato annuale di circa 1 miliardo di euro.

La governance secondo Assogenerici

“La diminuzione della spesa farmaceutica documentata dai dati Aifa – prosegue il presidente di Assogenerici – è stata ottenuta grazie al fatto che la maggior parte dei farmaci utilizzati ogni giorno a carico del Ssn sono medicinali a brevetto scaduto. Ma per ottenere un mercato efficiente per questi prodotti servono scelte politiche adeguate, capaci di incoraggiare domanda e offerta: bisogna agire sia sui meccanismi della competizione sia sulla comunicazione indirizzata a medici e pazienti”. Un monito, questo, che guarda i lavori del Tavolo sulla governance farmaceutica e alla prossima manovra finanziaria: “Le nostre aziende – sottolinea Häusermann – vogliono continuare a svolgere il proprio ruolo di generatore di risorse svolto fino ad oggi. Perché ciò accada è necessario che il Tavolo per la riforma della governance farmaceutica insediato dalla Salute ascolti anche la voce del sistema produttivo, senza pregiudizi. Il nostro auspicio è quello di poter avviare a quel Tavolo un aperto confronto su un Patto di stabilità pluriennale basato sull’individuazione e condivisione di politiche di acquisto pubblico sostenibili”.

Nove proposte

Queste, in sintesi, le nove proposte per la riforma della governance farmaceutica presentate oggi da Assogenerici:

compensazione trasversale tetti–fondi, mantenendo ogni avanzo nel capitolo della spesa farmaceutica;

2. revisione del pay back con criteri di equità e certezza (ripiani per quota di mercato impresa;

sfondamento innovativi e orfani a regole attuali);

3. reinvestire nella farmaceutica tutti i risparmi derivanti da equivalenti e biosimilari;

4. prevedere l’obbligo di riapertura della gara ospedaliera all’avvento del primo equivalente;

5. disegnare capitolati di gara che garantiscano prevedibilità e sostenibilità delle forniture

(anti–carenza);

6. rivedere il PHT, uniformando l’elenco dei farmaci in distribuzione diretta e per conto ed escludendo i farmaci fuori brevetto di normale utilizzo nell’assistenza territoriale;

7. eliminare il patent linkage;

8. semplificare le procedure autorizzative e negoziali dei farmaci equivalenti ;

9. sostenere l’adozione dell’SPC manufacturing waiwer, sia per l’export sia per lo stoccaggio, eliminando i paletti oggi previsti nella proposta della Commissione Ue.

Farmacie di strada

“Abbiamo cura di loro” è, invece, lo slogan del progetto “Farmacie di strada”, che prevede l’apertura a Roma di due presidi negli ambulatori di medicina solidale di Tor Bella Monaca e del colonnato di San Pietro per la distribuzione di medicinali donati da privati e aziende. Alla base dell’iniziativa c’è l’esperienza dell’Istituto di medicina solidale (Imes), nato nel 2004 in collaborazione con l’Università e il Policlinico di Roma Tor Vergata e sostenuto dal volontariato di alcuni medici universitari. L’Imes gestisce da 14 anni il Servizio di Medicina solidale e delle migrazioni nel 2004 a Tor Bella Monaca, nel Municipio VI di Roma, caratterizzato dal più alto indice di povertà nella Capitale. Nel tempo, gli ambulatori sono diventati sei, l’ultimo inaugurato nel 2016 a piazza San Pietro, per i poveri assistiti dall’Elemosineria Apostolica.

Proprio a Tor Bella Monaca e del colonnato del Bernini sarà sperimentato per 12 mesi un modello pilota di “Farmacie di strada”.

Le farmacie funzioneranno indipendentemente, ma in stretta connessione con gli ambulatori di strada: saranno rifornite da Banco Farmaceutico con i medicinali donati da aziende e privati, il flusso dei farmaci in-out sarà registrato e monitorato con sistemi informatizzati e i prodotti saranno dispensati da farmacisti volontari, secondo le prescrizioni mediche rilasciate dagli ambulatori solidali.

Obiettivo principale del progetto è quello di validare il modello pilota per renderlo “esportabile” in altre realtà. Tutti i dati relativi agli accessi effettuati saranno registrati in una cartella informatizzata che permetterà la raccolta di dati e la realizzazione di un report epidemiologico. L’esperienza consentirà inoltre la realizzazione di una sorta di prontuario della “Farmacia di strada”. Cosa si aspettano i promotori? La riduzione dello spreco di farmaci, l’ottimizzazione di un circuito virtuoso che trasforma lo scarto in risorsa, un controllo sanitario efficace sulla catena delle cronicità, la riduzione degli accessi inappropriati al Pronto soccorso.

Leggi anche:

Equivalenti e biosimilari, numeri in crescita in Italia nel primo semestre 2018