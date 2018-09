Ecco gli ultimi dati forniti dall’Ufficio studi Assogenerici-Italian biosimilars group (Ibg). In farmacia i generici assorbono il 22% dei consumi, mentre i biologici “non griffati” conquistano il 12% del mercato di riferimento

Cresce il consumo di farmaci senza brevetto in Italia nel primo semestre 2018. Un trend che vale sia per gli equivalenti che per i biosimilari. A dirlo sono gli ultimi dati dell’Ufficio studi Assogenerici-Italian biosimilars (Group), diffusi oggi in occasione dell’assemblea pubblica di Assogenerici che si è tenuta oggi a Roma.

Equivalenti e biosimilari nel primo semestre

Nei primi sei mesi dell’anno, i farmaci equivalenti hanno assorbito il 21,95% del totale del mercato farmaceutico a volumi nel canale farmacia e il 13,14% a valori. Tradotto: un incremento del 5,7% a unità e del 12,1% rispetto ai primi sei mesi del 2017. Questo a fronte di un rallentamento del mercato farmaceutico complessivo (+0,2% a unità, -1,3% a valori) determinato dall’arretramento dei brand a brevetto scaduto (-1,4% a unità e -3,3% a valori).

Scadenze brevettuali

A influenzare i dati sono stati soprattutto gli effetti dell’immissione in commercio di nuovi equivalenti a seguito delle scadenze brevettuali registrate nel 2017. Complessivamente, il mercato dei generici equivalenti vale in circa 1,84 miliardi (prezzi ex factory), assorbendo il 17,6% del mercato farmaceutico nazionale complessivo, pari a circa 10,5 miliardi di euro. Il giro d’affari del comparto si conferma concentrato essenzialmente in classe A per un totale di 1.45 miliardi che rappresentano il 78,8% del totale della spesa per farmaci generici.

Entro il 2023 andranno in scadenza di brevetto farmaci che determinano una spesa di 3,1 miliardi di euro l’anno; nel triennio 2018–2020, con l’arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro.

In farmacia

Analizzando nel dettaglio i consumi di classe A in farmacia, nel primo semestre si registra una flessione del -1% del numero di confezioni rimborsate dal Ssn rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Calano, in particolare, i consumi di prodotti ancora coperti da brevetto (-15,4%). Cresce, invece, il segmento dei farmaci a brevetto scaduto, soprattutto gli equivalenti (+3,9%).

In discesa il dato a valori relativo alla spesa rimborsata dal Ssn: nel primo semestre dell’anno è diminuita del 4,3%, a fronte di una flessione del -17,6% per i prodotti ancora coperti da brevetto e una crescita dell’8,4% nel segmento dei generici-equivalenti.

Sparuta la presenza dei generici equivalenti negli altri segmenti di spesa. In classe C il 2,1% delle confezioni vendute nella relativa classe. Nel ramo dell’automedicazione lo 0,3% delle confezioni.

Differenze geografiche

Per quanto riguarda l’analisi dei consumi per area geografica, il consumo degli equivalenti di classe A si concentra soprattutto al Nord (36,5% a unità; 27,1% a valori), mentre risultano distanziati il Centro (26,8%; 20,2%) e il Sud Italia (21,5%; 16,2%). A separare Nord da Sud sono 15 punti percentuali a unità e 11 punti percentuali a valori.

Esborso per coprire la differenza

Vale 561 milioni di euro il totale del differenziale di prezzo pagato dai cittadini nel primo semestre dell’anno per ottenere il branded a brevetto scaduto invece del generico: l’incidenza più alta in Sicilia (58 milioni di euro, pari al 15,6% della spesa farmaceutica regionale del semestre), seguita da Lazio (71 milioni; 15,2%) e Molise (3 milioni; 14,9%).

In ospedale

Nel mercato ospedaliero gli equivalenti in classe A e H assorbono il 26,1% dei consumi a volumi e il 2,1% a valori. A dominare questo mercato sono i brand a brevetto scaduto: rappresentano il 38,8% dei consumi a volumi e il 5,2% a valori. I farmaci “esclusivi” (protetti o senza generici corrispondenti) valgono il 35% dei consumi a volumi e il 92,8% della spesa farmaceutica pubblica ospedaliera.

I biosimilari

Nel primo semestre 2018 le dieci molecole biosimilari in commercio sul mercato italiano (per un totale di 45 prodotti) hanno assorbito il 12% dei consumi nazionali contro l’88% detenuto dai corrispondenti originator.

Rispetto al primo semestre 2017, i biosimilari presenti sul mercato (eccetto le new entry lanciate a giugno 2017) hanno fatto registrare una crescita complessiva del 27,7%. A fronte di una contrazione dei biologici originator dell’1,6%.

A realizzare il maggior grado di penetrazione sul mercato è stato il filgrastim, i cui cinque biosimilari in commercio assorbono il 94,68% del mercato a volumi (89,35% a valori, a prezzo medio). Seguono le epoetine (75,39% del relativo mercato a volumi e 62,12% a valori), in commercio in versione biosimilare, alla pari del Filgrastim, a partire dal 2009.

Notevoli le performance dei biosimilari di più recente o recentissima registrazione. Infliximab, in versione biosimilare dal febbraio 2015, è titolare nel primo semestre 2018 del 69,75% del mercato a volumi (54,67% a valori). Follitropina alfa (da aprile 2015) vale il 12,69% a volumi (12,36% a valori). Insulina Glargine, con il primo biosimilare in commercio da febbraio 2016, oggi concentra il 17,03% a volumi (12,64% a valori). Risultato anche migliore per etanercept (in commercio da ottobre 2016), che nel I semestre dell’anno ha assorbito il 29,03% a volumi (23,26% a valori) e il rituximab, in commercio dal luglio 2017, che nella versione biosimilare concentra già il 40,66% dei consumi (26,28% a valori).

Valle d’Aosta e Piemonte al top

Eterogeneo, ma in crescita, lo scenario dei consumi a livello regionali. A registrare il maggior consumo di biosimilari per tutte le molecole in commercio sono la Valle d’Aosta e il Piemonte: in entrambe quotano il 41,89% del mercato sul mercato complessivo di riferimento e addirittura l’80,25% del mercato riferito all’insieme delle cinque molecole in commercio da almeno tre anni (epoetine, filgrastim, somatropina, infliximab, follitropina alfa).

Nuovi risparmi

Una recente analisi del Centro Studi Iqvia segnala che il valore del mercato dei principali prodotti biologici che perderanno la protezione brevettuale tra il 2018 e il 2022 ammonta a circa un miliardo di euro. Per le sette molecole in questione (adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide, pegfilgrastim), in assenza di competizione da parte di alcun biosimilare, si stima nei prossimi cinque anni una spesa cumulata di circa 5,6 miliardi.

Per approfondire:

Mercato italiano degli equivalenti – I semestre 2018

Mercato italiano dei biosimilari – I semestre 2018