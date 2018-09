Immunoterapia oncologica? Sì e a misura di donna

Una metanalisi condotta dall’Ieo di Milano ha mostrato una diversa risposta terapeutica tra maschi e femmine. Colpa di un sistema immunitario diverso tra i due sessi, ma anche di una sotto rappresentazione femminile nei trial che porta a sviluppare farmaci più idonei all’organismo maschile. Dal numero 162 del magazine

Eterne incomprese. Le donne continuano a esserlo, per lo meno sul piano clinico, in cui emergono ancora differenze sconosciute legate al genere. Tra le ultime scoperte, la diversa risposta all’immunoterapia oncologica rispetto agli uomini. Da anni ormai è noto che maschi e femmine non sono identici per la medicina, sia per motivi biologici (legati al sesso) sia di genere (legati al contesto socio-ambientale).

Alcune aree – come la cardiologia – sono state pioniere nel mettere in luce tale diversità, mente altre – come appunto l’oncologia – solo adesso iniziano a essere esplorate con una lente d’ingrandimento a misura di donna. Così un’ampia metanalisi condotta da un gruppo di ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano sembra dimostrare in maniera definitiva che l’oncologia e soprattutto l’immunoterapia non fanno eccezione. E che se davvero si vuole entrare in maniera efficace nella medicina personalizzata, condicio sine qua non è che il genere sia la prima variabile da considerare.

L’entità del beneficio dipende dal sesso

Venti studi clinici randomizzati e controllati di inibitori del checkpoint immunitario (ipilimumab, tremelimumab, nivolumab o pembrolizumab) per un totale di oltre 11 mila pazienti, sono stati la base di studio dei ricercatori guidati da Fabio Conforti, medico dell’Istituto europeo di oncologia, Ieo presso l’unità dell’Unità di Oncologia medica dei sarcomi e timomi e primo autore del lavoro pubblicato su Lancet Oncology. Nel complesso sono stati studiati 7.646 uomini (67%) e 3.705 donne (33%), con forme avanzate o metastatiche di melanoma (32%) e carcinoma polmonare non a piccole cellule (31%) tra i più comuni ma anche carcinoma renale, tumore uroteliale e tumori del distretto testa-colo.

Il risultato finale è che la riduzione del rischio di morte dei pazienti maschi è il doppio di quella delle pazienti femmine. Conforti sottolinea che “i risultati non porteranno a modiche nell’approccio terapeutico, perché il lavoro dimostra che l’immunoterapia funziona sia nei maschi che nelle femmine. È la quantità del vantaggio che è differente: le donne hanno un beneficio minore”.

Un errore metodologico

I farmaci anti-PD1 e anti-CTLA4, presi in esame nella metanalisi, insomma non sono da incriminare e categorizzare come inutili per le donne, ma semplicemente sembrano essere più affini al sesso maschile, in cui funzionano meglio. Probabilmente anche perché – come da sempre capita nella ricerca – sin dai primi studi in laboratorio fino agli ultimi sull’uomo (come dimostra anche la metanalisi) i trattamenti sono stati testati in prevalenza su modelli maschili. Dando per scontato che avrebbero funzionato nello stesso modo anche nel gentil sesso. Non tutto è perduto però. Conforti rassicura sul fatto che oggi in sperimentazione ci sono molte altre classi di farmaci, che possono anche essere combinati tra loro, e che potrebbero al contrario funzionare di più sulle donne. “Però servono studi per capirlo” aggiunge.

“Il messaggio è che la ricerca futura dovrà dedicare risorse anche per capire se le nuove molecole in sperimentazione hanno un’efficacia differenziale tra maschi e femmine. La speranza è che la nostra metanalisi porti a una maggiore inclusione delle donne nei trial: almeno il 50 per cento. O comunque non una percentuale così bassa come visto finora. È vero che i tumori hanno una prevalenza maggiore negli uomini, e quindi è più facile arruolarli, ma quello che ci piacerebbe, è che questo errore metodologico non si ripetesse più”.

Secondo Nicoletta Orthmann, coordinatore medico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, Onda “non è solo una questione di volontà ma è molto più complesso arruolare le donne. Anzitutto per ragioni etiche, perché entra in gioco il discorso della fertilità, ma anche economiche: le donne non sono una categoria omogenea per la loro variabilità ormonale. Alcuni studi sociologici hanno anche documentato le difficoltà delle donne ad entrare negli studi clinici a causa della mancanza di tempo”.

Come pareggiare i conti?

A differire tra maschi e femmine è probabilmente proprio il meccanismo d’azione che sottende l’azione dei farmaci. Per rendere la terapia più equa dunque, i ricercatori dovranno cercare di sviluppare strategie terapeutiche diverse, su misura di genere. Almeno per il gruppo di Conforti – ma probabilmente anche per altri – il prossimo step sarà proprio comprendere meglio le differenze tra maschi e femmine nei meccanismi immunitari attivati dai farmaci antitumorali. Per poi utilizzare queste differenze come bersagli per nuove strategie immunoterapiche.

Una medicina personalizzata dunque a partire proprio dal genere del paziente: “Sappiamo che il sistema immunitario è diverso tra uomo e donna – afferma Conforti – ma non sappiamo esattamente in cosa differisce la risposta immunitaria antitumorale. Lo stiamo studiando perché se riuscissimo a capirlo potremmo personalizzare il trattamento. Con l’idea di sviluppare infine farmaci ad hoc per uomini e donne. La ricerca futura dovrà concentrarsi di più per migliorare l’efficacia dell’immunoterapia soprattutto nelle donne”.

Un sistema immunitario diverso

Ma torniamo all’assunto da cui parte il lavoro dei ricercatori dell’Ieo: uomini e donne hanno un sistema immunitario diverso. Un quadro che tratto dopo tratto in questi anni è diventato sempre più nitido per medici e ricercatori. Scrivono gli autori della metanalisi, che “nonostante il dimorfismo sessuale correlato alla risposta del sistema immunitario sia ormai riconosciuto, poco si sa invece sull’eff€etto del sesso dei pazienti sull’efficacia degli inibitori del checkpoint immunitario come trattamenti oncologici”.

Le donne in e€ffetti hanno un sistema immunitario più attivo, che è in grado di innescare risposte immunitarie sia umorali (mediate da anticorpi) sia cellulari (mediate dai linfociti) più forti rispetto agli uomini. Ha delle caratteristiche diverse che si basano su diff€erenze genetiche, ormonali e socio-ambientali. Per questo sono più resistenti alle infezioni, hanno una mortalità inferiore e una risposta più vivace ai vaccini. Di contro però sono più suscettibili a malattie mediate dal sistema immunitario come le malattie autoimmuni. “Come il lupus e l’artrite reumatoide che hanno una declinazione femminile – aggiunge Orthmann – ma anche la sclerosi multipla. Si è visto infatti che il meccanismo di distruzione delle guaine mieliniche è sempre su base autoimmune. Un aspetto che sicuramente deve essere studiato più a fondo. Oggi sempre nell’ambito della sclerosi multipla si sta studiando anche come associare l’utilizzo di ormoni alle terapie farmacologiche per potenziarne l’eff€etto”.

Le malattie reumatiche

Potenzialmente dunque, tutte le malattie e le terapie che coinvolgono il sistema immunitario potrebbero comportarsi in maniera diversa nei due sessi. Le malattie reumatiche ne sono un esempio, con epidemiologia e risposta ai trattamenti diff€erente tra uomini e donne. Alcune come lupus e sindrome di Sjögren sono tipicamente femminili, mentre altre, come la spondilite anchilosante, colpiscono invece prevalentemente gli uomini. Proprio per questa complessità ancora da esplorare rappresentano un ambito di interesse per i ricercatori. Servirebbero infatti studi mirati per individuare eventuali di€fferenze delle manifestazioni cliniche e caratterizzarne meglio l’impatto sulla qualità di vita e sulla mortalità.

Un altro aspetto importante legato a queste malattie è la diagnosi da parte del medico di medicina generale che può comportare notevoli difficoltà. Da una parte perché ha minore esperienza, trattandosi di malattie molto meno frequenti rispetto ad altre. Dall’altra perché secondo alcune ricerche i sintomi nelle donne vengono sottostimati. Per esempio è stato dimostrato che alle donne che lamentano dolore vengono spesso prescritti – in particolare da medici uomini – sedativi piuttosto che analgesici. Conferma di un orientamento comune a sottostimare il sintomo nel sesso femminile.

In generale poi alcune ricerche europee hanno dimostrato che sul piano clinico alle donne vengono prescritti meno trattamenti salvavita e i ricoveri hanno una durata inferiore. Anche l’American heart association ha confermato e denunciato in uno scientic statement, pubblicato su Circulation nel 2016, il sottotrattamento delle donne colpite da infarto miocardico. A dimostrazione di un non ascolto delle donne, nelle quali la sintomatologia acuta tende peraltro a essere più sfumata e fuorviante.

Il counselling per le donne fertili

Alcune evidenze hanno dimostrato che un medico uomo ha un approccio differente nei confronti delle donne, specie se in età fertile – che necessitano di informazioni su temi importanti come contraccezione, gravidanza allattamento etc. – e in presenza di malattie croniche complesse. Emerge dunque sia in fase di diagnosi sia di cura, un gap informativo e un approccio clinico non sempre accurato e attento agli aspetti di counseling. Eppure in reumatologia l’analisi delle differenze legate al sesso e al genere sembra essere particolarmente efficace, portando a significativi miglioramenti sia nella diagnosi sia nella terapia.

Permettendo alle donne di continuare la terapia anche in gravidanza senza compromettere la salute del feto e poi del bambino durante l’allattamento. Secondo Orthmann questo è un aspetto che sta emergendo ora perché solo adesso sono stati raggiunti standard di cura tali da non puntare solo alla sopravvivenza della paziente, ma anche a una qualità della vita soddisfacente secondo un approccio biopsicosociale. “Prima di fronte a una malattia cronica come un tumore, una malattia autoimmune o la sclerosi multipla, l’obiettivo era avere una qualità di vita libera da malattia e ospedalizzazione”, continua.

“Ora che queste patologie sono più gestibili, dal punto di vista clinico – come il tumore al seno che colpisce spesso le donne in età fertile tra i 30 e 40 anni – sta diventando importante anche mantenere una buona qualità di vita per le pazienti, salvaguardando anche aspetti a lungo trascurati come la salute sessuale e riproduttiva. È cambiata la prospettiva”.

Un punto di vista femminile

Patrizia Presbitero, primario di cardiologia interventistica all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano e autrice del libro “Il cuore della donna. Differenze di sesso o di genere?” non sa se davvero uomini e donne in camice bianco abbiano un approccio diverso davanti alle pazienti. Però sa che l’attenzione alle patologie femminili – e con esse la medicina di genere – ha avuto origine dopo che migliaia e migliaia di dottoresse hanno raggiunto ambulatori e ospedali.

“Sicuramente questi aspetti non sono emersi prima perché il personale femminile medico era molto inferiore” conferma Presbitero. “Da quando le percentuali sono aumentate fino a raggiungere la parità tra i sessi, il problema si è posto in maniere determinate all’opinione pubblica. Tanto che adesso sono state istituite le prime cattedre di medicina di genere a Berlino e anche Padova. Negli anni sono stati fatti passi avanti enormi che hanno cambiato il panorama. Ma restano ancora molte differenze da comprendere meglio”.

Simbolico a questo proposito è il caso dell’isterectomia, pratica largamente usata in Italia anni fa per trattare i fibromi uterini. In Francia invece, dove vi era una rete di ginecologhe molto attive, lo stesso problema era trattato con terapia ormonale piuttosto che asportando l’utero con una compromissione della qualità della vita delle donne. In alcuni casi dunque un punto di vista femminile sembra fare la differenza.

Tutto cominciò con l’infarto

La cardiologia, com’è noto, ha fatto da apripista alla medicina di genere. Tutto è iniziato 15-20 anni fa quando le donne con infarto arrivavano al Pronto soccorso e la patologia veniva riconosciuta solo dopo molte ore, quando ormai poteva essere troppo tardi. Sia perché l’infarto presenta un quadro clinico differente nei due sessi, sia perché le donne erano le prime a pensare che l’infarto non fosse aare solo ma prettamente maschile. In tutto questo tempo però cardiologi e cardiologi interventistici, si sono attivati creando reti in tutti i paesi occidentali per l’infarto acuto, come racconta Presbitero. “Questo ha rivoluzionato l’approccio alla cardiologia interventistica”.

Tornando indietro negli anni Presbitero ricorda che le complicanze dell’interventistica erano molto maggiori nelle donne rispetto agli uomini. “Prima di tutto perché le arterie delle donne sono esposte agli estrogeni che indeboliscono le pareti rendendole più facilmente soggette a rotture. Inoltre sono più piccole, anche a parità di peso corporeo con gli uomini. Per cui nelle sedi di ingresso dei cateteri spesso sorgevano complicanze, anche perché erano dispositivi molto grandi. Questi problemi ci hanno stimolato a sperimentare altre vie. Così si è passati a cateteri miniaturizzati, grandi circa la metà di quelli che usavamo venti anni fa. Inoltre abbiamo imparato a passare per altre vie: preferendo al posto dell’arteria femorale, impiegata per molto tempo, la brachiale, una piccola arteria del polso che evita complicanze al malato. Anche gli stent, una volta erano rigidi, grossi e lo strato di metallo era molto spesso, per cui portarli nelle arterie delle donne, che sono molto tortuose, calcifiche e piccole, soprattutto nelle persone più anziane, era molto difficile e spesso causavano incidenti. Oggi sono più piccoli, sottili e flessibili, e i problemi sono stati risolti. La specificità femminile insomma negli anni ha stimolato il progresso in cardiologia interventistica, per cui oggi queste differenze non sono più così marcate. E a trarne vantaggio alla fine sono stati entrambi i sessi”.

Non è solo colpa del cromosoma X

La risposta immunitaria nelle donne è influenzata da fattori biologici (di sesso) e socio-ambientali (di genere). Appartengono alla prima categoria gli ormoni e i cromosomi sessuali che influenzano notevolmente il sistema immunitario femminile. Gli ormoni lo fanno attraverso l’interazione con specifici recettori: per esempio gli estrogeni attivano la risposta umorale e la produzione di anticorpi a concentrazioni sia basse sia alte; mentre il progesterone e gli androgeni, in generale, hanno effetti immunosoppressivi e antinfiammatori.

Un grosso contributo è dato però dal doppio cromosoma X delle donne, che conferisce alle stesse una maggiore attività a livello immunitario. È proprio questo cromosoma sessuale infatti a contenere la maggior parte dei geni coinvolti nella risposta immunitaria. L’organismo femminile è stato progettato però anche con un sistema di controllo intrinseco che inattiva casualmente la trascrizione dei geni presenti in uno dei due cromosomi X, per evitare che siano entrambi funzionanti, portando a un pericoloso aumento dell’espressione dei loro prodotti. Spesso però circa il 15% del cromosoma X sfugge a questa inattivazione causando un’eccessiva attivazione del sistema immunitario, che tra le altre cose, favorisce lo sviluppo di malattie autoimmuni. La risposta immunitaria è però anche influenzata dal genere.

Ad avere un ruolo primario è il lavoro, che per esempio può portare all’esposizione di molecole chimiche o biologiche. Per esempio, come riporta il Quaderno del ministero della Salute “Il genere come determinante di salute”, “sono stati descritti effetti immunomodulatori di alcuni pesticidi utilizzati in agricoltura come il metossicloro che ha un’attività simil-estrogenica e la cui esposizione è più frequente nei lavoratori di sesso maschile. Al contrario, tradizionalmente le donne trascorrono più tempo a casa e sono quindi più esposte ad antigeni presenti nell’ambiente domestico (muffe, acari, detersivi etc.) in grado di interferire sulla risposta immunitaria. Le donne sono inoltre esposte agli effetti immunomodulanti degli ormoni esogeni contenuti nelle pillole anticoncezionali e nella terapia sostitutiva”.

Quanto pesa l’immaginario

Nell’immaginario collettivo se si pensa a una persona con l’infarto il pensiero cade su un uomo di mezz’età magari leggermente in sovrappeso. Eppure le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte anche fra le donne. È un esempio di come anche in medicina possano sorgere stereotipi, per cui alcune patologie sono associate a un sesso piuttosto che a un altro. La percezione delle malattie è infatti influenzata dal genere e può avere ripercussioni sulla salute. Tornando all’esempio dell’infarto, “non appartiene alle caratteristiche che si associano alle donne – spiega Camilla Gaiaschi, ricercatrice in sociologia presso il centro Genders (Genders & equality in research and science) dell’Università degli Studi di Milano – per cui se ne sottovalutano i sintomi.

Un altro esempio è l’osteoporosi negli uomini: all’inizio era difficile riconoscerla perché era tipicamente una malattia femminile. L’instaurarsi di stereotipi simili agisce sulla percezione che le pazienti e i pazienti hanno di sé e anche su quella dei medici. Per cui non si parla di una differenza legata al sesso ma al genere”. Le differenze sessuali infatti sono quelle fisiche, biologiche mentre il genere è un concetto sociologico, che ha a che fare con le aspettative di comportamento che la società reputa appropriate per maschi e femmine.

“Si tratta di differenze di comportamento – continua Gaiaschi – sempre condizionate dal contesto sociale. Il genere è un costrutto sociale che determina ciò che è “maschile” e ciò che è “femminile” in termini di comportamenti, “preferenze”, attitudini, qualità, etc. Tutti elementi che si trasformano in aspettative sociali e in stereotipi. Si creano così delle attese legate, eventualmente, al genere per cui chi se ne discosta esce dagli schemi e può essere discriminato, o come in questo caso, andare incontro a una mancata diagnosi”.

Le differenze di genere in oncologia

A eccezione dei tumori organo specifici, si è soliti pensare che queste siano malattie gender neutre. “Eppure sono sempre di più le differenze epidemiologiche tra i due sessi – precisa Nicoletta Orthmann coordinatore medico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, Onda – diversi tumori colpiscono più le donne rispetto agli uomini e su questo fronte c’è ancora tanto da fare”. Studi epidemiologi recenti hanno messo in luce significative differenze nell’incidenza, nell’aggressività, nella progressione, nella prognosi e nella risposta alla terapia in molte tipologie di tumori comuni ai due sessi.

Tra i tumori più “gentili” con le donne – probabilmente per un fattore ormonale – vi sono per esempio il cancro del colon-retto, dell’urotelio, del rene e il melanoma, come riporta il Quaderno del ministero della Salute “Il genere come determinante di salute” in base allo studio Eurocare-4. Al contrario, il sesso femminile sembra rappresentare un fattore prognostico negativo nella sopravvivenza al cancro della vescica. Il caso più eclatante di differenza di genere in oncologia è rappresentato però dal melanoma cutaneo che è in ascesa come incidenza, negli uomini, in cui tende a essere più metastatico e aggressivo. La maggior aggressività fu osservata già in studi risalenti al 1960.

E sempre secondo lo studio Eurocare-4 ripreso dal documento del ministero “le donne presentano un rischio relativo stimato complessivo di morire di melanoma del 2% in meno rispetto agli uomini e la sopravvivenza al melanoma è superiore del 50% nelle donne rispetto agli uomini”. I motivi sono ancora ignoti.

Un altro esempio è il tumore del polmone, che recentemente ha registrato una crescita esponenziale nelle donne, in particolare della sua incidenza e mortalità. Sembra infatti che a parità di fattori di rischio e indipendentemente dall’abitudine al fumo, le donne sviluppino più frequentemente degli uomini il tumore polmonare, in particolare l’adenocarcinoma. “Le donne inoltre si ammalano in età più giovanile e sono, più frequentemente degli uomini, portatrici di varianti genetiche che condizionano, in senso peggiorativo, il rischio di sviluppare il carcinoma del polmone” riporta ancora il Quaderno. Tumore polmonare che, per inciso, sta salendo nelle donne e diminuendo fra uomini.

Un’altra differenza come si è visto, sta iniziando a emergere anche nella risposta alla terapia oncologica. Per esempio il 5-fluorouracile è associato a una maggiore tossicità nel gentil sesso che non corrisponde a un aumento della risposta. Mentre è ormai noto che “le donne mostrano una risposta migliore a fronte di un non incremento della tossicità nei confronti del cisplatino e irinotecan” conclude Orthmann. “Sta diventando sempre più necessario inserire studi di genere anche in oncologia, anche se comporta fare trial più costosi. Però va considerato che sì, si investe di più prima, ma per avere un ritorno dopo: perché se ho delle terapie più mirate e personalizzate saranno più efficaci e avrò meno rischi di recidive, ospedalizzazioni e meno effetti collaterali”. È un risparmio economico e sociale per tutti, a prescindere dal genere.