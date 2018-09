Private equity, il fondo Thompson Street acquisisce Lifespan Biosciences

La società sviluppa e distribuisce anticorpi e reagenti correlati ai mercati della ricerca accademica e farmaceutica, attraverso la sua piattaforma di e-commerce. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati rivelati

Il fondo di private equity Thompson Street Capital Partners ha acquistato Lifespan Biosciences, società che sviluppa e distribuisce anticorpi e reagenti correlati principalmente ai mercati della ricerca accademica e farmaceutica, attraverso la sua piattaforma di e-commerce. Al momento non sono stati comunicati i dettagli finanziari dell’accordo.

L’evoluzione di LifeSpan Biosciences

Originariamente nata come fornitore di servizi di immunoistochimica (IHC), nel 1995 l’azienda si è evoluta per offrire una vasta gamma di anticorpi, kit, proteine e altri reagenti biologici. Le offerte della società comprendono sia prodotti proprietari che prodotti di terze parti. Nell’ambito della sua strategia di crescita, secondo quanto riporta una nota diffusa da Thompson, il gruppo intende continuare ad espandere il proprio catalogo di reagenti di alta qualità, sia attraverso la ricerca e lo sviluppo interni, sia con una strategia di acquisizione mirata.

“Siamo entusiasti di collaborare con i fondatori di LSBio- ha dichiarato Bob Dunn, managing director di TSCP L’azienda occupa una nicchia altamente specifica nel suo settore e gode di una meritata reputazione per eccellenza, innovazione e servizio clienti. La missione in corso di LSBio è di espandere le sue capacità per fornire i materiali vitali necessari per alimentare importanti ricerche scientifiche. Siamo orgogliosi di contribuire a facilitare la continua crescita di questa società”

Il profilo dell’investitore

Thompson Street Capital Partners è una società di private equity con sede a St. Louis, focalizzata sull’investimento in aziende di mercato intermedio guidate da fondatori nei servizi di assistenza sanitaria e life science, servizi software e tecnologici, servizi aziendali e prodotti ingegnerizzati settori. Fondata nel 2000, l’azienda al momento ha acquisito oltre 100 società e ha gestito oltre 2,6 miliardi di dollari in azioni.