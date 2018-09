Abuso di oppiacei, negli Usa approvato pacchetto di interventi da 8 miliardi

Tra le azioni da intraprendere ci sono quelle relative al numero di prescrizioni per farmaci specifici (soprattutto buprenorfina e metadone) e a un maggiore controllo delle vendite illegali online

Contro l’abuso di oppiacei negli Stati Uniti, il Senato ha dato via libera a un pacchetto di interventi di oltre 8 miliardi. Un provvedimento figlio di una situazione considerata insostenibile e che il presidente Donald Trump non ha esitato a definire “emergenza sanitaria pubblica”. Il voto di lunedì sera 17 settembre è stato bipartizan. Novantanove a uno il risultato del voto di approvazione.

Interventi a tutto campo

Il pacchetto di misure per far fronte all’emergenza, allo stato attuale, dovrebbe creare, espandere e rinnovare i programmi di recupero. Tra gli obiettivi del governo americano c’è quello di limitare l’abuso del fentanyl e della buprenorfina. “Non è incluso tutto ciò che speravamo, ma è un passo avanti”, dice il senatore repubblicano dell’Ohio Rob Portman sulle pagine del Washington Post. Già a giugno la Camera dei rappresentanti aveva dato via libera a misure del genere. Al centro del dibattito, inoltre, c’è anche la funzione della Dea (Drug enforcement agency), ente che dovrebbe assicurare un corretto accesso a farmaci di questo tipo. Secondo quanto rivela il New York Times, l’agenzia non sarebbe stata in grado nei decenni di porre rimedio a questa crisi. Tuttavia nel documento licenziato dal Senato si parla di dare maggiori poteri alla Dea. In particolare nel controllare le quote prodotte di determinati farmaci e le relative prescrizioni. Rimane qualche perplessità sull’accesso discontinuo che si potrà creare per i pazienti cronici. A tal proposito anche la telemedicina subirà delle restrizioni. Il Dipartimento di salute pubblica dovrà regolare ulteriormente le prescrizioni fatte da remoto, in particolare di buprenorfina e metadone. Altro elemento cardine del decreto è quello rappresentato dallo “Stop act”. In sostanza si vuole bloccare il traffico illecito di sostanze pericolose attraverso l’e-commerce e i canali via internet. Tra l’altro questo fenomeno coinvolge Paesi esteri, tra cui la Cina costringendo le autorità di frontiera e rendere meno porose le frontiere. Per questo motivo l’obiettivo è arrivare al setaccio del 70% dei dati delle merci che arrivano negli Stati Uniti entro il 2018 e del 100% entro il 2020.

Un problema nazionale

Secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie su 72 mila morti correlate all’overdose nel 2017, 30 mila riguardano l’uso di oppioidi sintetici. Si muore soprattutto tra i giovani (spesso bianchi) sotto i 35-40 anni di età della classe media. Livia Liberatore su WallStreet Italia ha scritto che nella fascia di età fra i 25-34 anni c’è stato un numero di vittime così alto che non si vedeva dal culmine dell’epidemia Hiv/Aids nel 1995. Dal 2014 al 2016 la percentuale di morte tra 25enni e i 35 enni è aumentata del 19%. Nel 2015 la lotta contro gli oppioidi è costata al governo Usa 505 miliardi di dollari.