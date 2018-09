Al via la X edizione del master in discipline regolatorie e market access

Obiettivo del percorso formativo attivo in ambito farmaceutico e biotecnologico è formare regulatory officer e responsabili dell’accesso al mercato: rispettivamente esperti nel campo delle regole che governano il mondo dei farmaci e nel gestire l’accesso delle terapie al mercato incluso il rapporto con i decisori

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, ci sono figure che nel settore pharma acquistano sempre più importanza. Come il regulatory officer e il responsabile dell’accesso al mercato, rispettivamente esperti nel campo delle regole che governano il mondo dei farmaci e nel gestire l’accesso delle terapie al mercato, incluso il rapporto con i decisori. Da dieci anni il master in discipline regolatorie e market access dell’Università del Piemonte Orientale ha proprio l’obiettivo di formare figure di questo tipo dandogli la possibilità si inserirsi nel mercato del lavoro. Per iscriversi c’è tempo fino al 5 ottobre.

Il regulatory officer e il responsabile dell’accesso al mercato

“La figura del regulatory officer e del responsabile dell’accesso al mercato – sottolinea Claudio Jommi, co-coordinatore del master e docente di Economia aziendale presso il Dipartimento di scienze del farmaco – acquistano sempre più ruoli di rilievo nelle industrie farmaceutiche. Le normative e le dinamiche di interazione tra il pubblico e il privato continuano ad evolversi, e un Master è diventato quasi indispensabile per affrontare le sfide del mondo della farmaceutica”.

Le prospettive di occupazione

Le prospettive di occupazione per chi consegue il master sono stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi esperti sia nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. Dal 2007 hanno acquisito il titolo oltre 200 studenti. E a un anno dal conseguimento circa l’85% degli studenti lavora in un ambito affine al master e il 95% in ogni caso lavora.

“ll master continua a formare studenti– dichiara Armando Genazzani, responsabile del percorso in discipline regolatorie – che rapidamente vengono gratificati dal mondo del lavoro. Il merito risiede principalmente nella capacità del corso di evolversi e di affrontare temi attuali. Questo è possibile per il nostro coinvolgimento diretto nel mondo del regolatorio e dell’accesso al mercato. Ma anche per il coinvolgimento di un gran numero di professionisti».

Il master in discipline regolatorie e market access

Il percorso formativo è rivolto sia ai neo-laureati sia a coloro che già lavorano e intendono confrontarsi con queste problematiche o aggiornarsi. Il Master è annuale e suddiviso in moduli e le lezioni si svolgeranno da novembre 2018 a settembre 2019. Due weekend al mese (venerdì e sabato mattina), così da essere conciliabili con un’attività lavorativa o lo stage in azienda. È prevista infatti la possibilità di uno stage curriculare presso aziende farmaceutiche. Tra i docenti, sia esperti provenienti dall’Università, sia dall’industria e dal settore pubblico.