Real world evidence: una risorsa preziosa per la medicina

Accedere a dati provenienti dal mondo reale è diventato di fondamentale importanza per capire come l’efficacia delle terapie è influenzata dalle differenti pratiche cliniche dei medici e dai comportamenti e le abitudini dei pazienti. *In collaborazione con Domedica

Le Real world evidence sono l’elaborazione di dati derivanti dalla fase post-commercializzazione dei farmaci. Attualmente sono uno dei temi di maggior interesse del mondo medico e farmaceutico, data la crescente necessità di produrre evidenze a supporto dell’utilizzo dei farmaci e della loro efficacia nel “mondo reale”.

Dati reali

Se con i trial clinici si esaminano sicurezza ed efficacia dei farmaci prima del loro lancio sul mercato, nella fase post-commercializzazione la raccolta dati è delegata all’analisi delle sole segnalazioni di farmacovigilanza che gli operatori sanitari, nell’esercizio della loro pratica clinica, dovrebbero inviare all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Accanto alla farmacovigilanza ci sono però innumerevoli dati che potrebbero essere raccolti e analizzati per capire effettivamente da cosa, come e perché è influenzata l’efficacia e la sicurezza dei farmaci in commercio. Ecco perché i medici e le case farmaceutiche sono d’accordo nell’affermare che le Real world evidence sono una risorsa preziosa per comprendere il razionale delle risposte dei pazienti alle terapie, a patto che i dati siano raccolti in modo efficace e accurato e con la stessa metodologia applicata nei trial clinici.

I Patient support program: una preziosa risorsa di Real world evidence

I Patient support program sono una validissima fonte di Real world data. Il contatto diretto con i pazienti permette di raccogliere un’enorme quantità di dati relativi non solo all’aderenza, ma anche alle abitudini di vita che la influenzano, i supporti di cui i pazienti si avvalgono, come e quando la malattia regredisce o recidiva, se e quando il paziente accede al pronto soccorso o a visite specialistiche, ecc…

I dati raccolti e poi analizzati nei support program sono definiti in collaborazione con i medici che hanno in cura i pazienti e raccolti dal personale dedicato del programma, sia durante le visite a domicilio che durante le interazioni da remoto con i pazienti. In questo modo è possibile raccogliere informazioni con estrema puntualità, precisione e rigore scientifico, garantendo dati di Real world evidence solidi e affidabili.

Un esempio di Real world evidence è l’analisi del support program di Domedica “SuSTAin” dedicato ai pazienti con artrite reumatoide: le evidenze prodotte sono state presentate al congresso Eular (European league against rheumatism) dai medici che seguono i pazienti in programma.

Real world evidence e aderenza alla terapia

La visione chiara di come i pazienti gestiscono e rispondono a un determinato tipo di cura, permette ai medici di scegliere con maggiore accuratezza la terapia più adatta a loro. Si crea così un circolo virtuoso nel quale più il farmaco è specifico e adatto al paziente, minori sono le probabilità che quest’ultimo abbandoni la terapia.

Le analisi di Real world evidence migliorano la qualità di vita dei pazienti perché consentono ai medici, al sistema sanitario e al support program di adottare degli accorgimenti in grado di migliorare la qualità dell’assistenza offerta, con un conseguente uso dei farmaci più sicuro ed efficace.

A cura di Domedica

