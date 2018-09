Carenza farmaci negli Usa, i prezzi aumentano del 20%

Tre università americane hanno prodotto uno studio pubblicato su Annals of internal medicine in cui analizzano i prezzo di oltre 900 medicinali tra il 2015 e il 2016. Nei momenti di minore reperibilità i listini si sarebbero gonfiati del 20% per una stima di danno allo Stato di oltre 230 milioni di dollari

La carenza dei farmaci in Usa è un problema serio. Soprattutto se determina un aumento dei prezzi, costringendo a i pazienti a spendere di più per rimediare quei pochi in circolazione. Alcuni ricercatori di tre università statunitensi hanno condotto un’analisi approfondita del fenomeno, riscontrando che l’aumento dei prezzi, spesso, coincide con i momenti di crisi. La ricerca, pubblicata su Annals of internal medicine è stata condotta dall’Università di Pittsburgh School of Pharmacy, del Upmc Health Plan e della Harvard Medical School.

Ma non c’è la causa effetto

Tuttavia non sembra sussistere, apparentemente, una correlazione diretta tra i momenti di criticità e il picco dei listini. Nonostante ciò secondo gli studiosi, qualche responsabilità le aziende ce l’hanno per non aver impedito lo schizzare dei prezzi. Il database di partenza per l’analisi è stato quello dalla Fda. In totale sono stati considerati 917 medicinali venduti sul mercato tra il 2015 e il 2016 e i relativi costi che sono più che raddoppiati. Il problema maggiore, secondo i ricercatori è che la mancanza di medicinali (soprattutto quelli a prescrizione), può comportare l’ingresso di prodotti carenti che potrebbero costare allo stato 230 milioni di dollari all’anno.

I dati

In sostanza, attraverso la piattaforma Analysource, sono stati estratti dati mensili sulle vendite nei periodi di carenza. Dopo undici mesi dall’inizio del periodo di “carestia dei medicinali” i prezzi sarebbero schizzati del 20%, contro il 9% di altri periodi dell’anno.