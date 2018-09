Ema, Guido Rasi vince il premio Giovanni Paolo II

Il direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco si è aggiudicato il riconoscimento per la capacità con cui ha gestito l'ente, garantendo elevati standard di professionalità e competenza nel formulare raccomandazioni su nuovi farmaci sulla base della migliore prova scientifica. Il premio è giunto alla sua settima edizione

Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Ema (Agenzia europea del Farmaco), si è aggiudicato il premio Giovanni Paolo II. Il riconoscimento, giunto alla sua settima edizione, è stato assegnato in occasione della giornata per la ricerca. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Ircss e dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università cattolica.

Guido Rasi, le motivazioni del riconoscimento

La motivazione è legata alla missione dell’Agenzia. Ovvero “promuovere l’eccellenza scientifica nella valutazione e nella supervisione dei medicinali. A beneficio della salute pubblica nell’Unione Europea. I principi che ne guidano il funzionamento sono in primis l’indipendenza, la trasparenza, l’integrità nelle raccomandazioni e l’attenzione verso i cittadini”. Si legge nella motivazione integrale del premio.

Per quanto riguarda l’operato di Guido Rasi, la motivazione fa leva sulla “capacità di gestione dell’Agenzia. Esercitata garantendo elevati standard di professionalità. Ma anche elevata competenza nel formulare raccomandazioni su nuovi farmaci, sulla base della migliore prova scientifica. Bene la promozione di programmi di accelerazione per lo sviluppo di nuovi medicinali. Così l’Agenzia svolge un ruolo chiave in Europa per aumentare la competitività dei ricercatori e per migliorare la qualità di vita dei cittadini europei”.

Gli studi e i progetti protagonisti della VII edizione della giornata per la ricerca

Numerosi i progetti di ricerca svolti o in cantiere presso gli Istituti della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica e i Dipartimenti del Policlinico Gemelli. Nel campo della medicina personalizzata nelle cinque macro-aree al centro della giornata e presentate da giovani ricercatori. Per l’area malattie neurologiche e dell’invecchiamento, è stato di recente pubblicato sulla rivista Annals of Neurology. Si tratta di uno studio che mostra la possibilità di usare un semplice elettroencefalogramma (EEG), per prevedere chi finirà per ammalarsi di alzheimer tra quanti soffrono di declino cognitivo.

Per l’area biotecnologie innovative e percorsi di personalizzazione diagnostica e in terapia intensiva si segnala uno studio uscito sulla rivista europea di Malattie Infettive e Microbiologia Clinica. Lo studio si basa su un nuovo kit di diagnosi rapida delle infezioni respiratorie (BioFire FilmArray). Questo kit permette di ottenere in poche ore l’identificazione del batterio o virus responsabile della polmonite. Tutto ciò garantendo la possibilità di utilizzare sin dalle prime fasi i farmaci antimicrobici più adeguati per il tipo di infezione. Mentre per l’area malattie cardiopolmonari croniche, spicca lo studio sugli effetti anti-infiammatori di un anticorpo specifico. Quello contro l’”interleuchina 1-beta” (una molecola che induce infiammazione), pubblicato nel 2017 sul New England Journal of Medicine. Il cui utilizzo potrebbe ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

I numeri della ricerca di Università Cattolica e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Per dare uno sguardo più attento ai numeri, sono oltre 1150 i ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS impegnati sia sul fronte della ricerca di base che della ricerca traslazionale. L’obiettivo è trovare le migliori terapie personalizzate per ciascun individuo affetto da malattie di ampia diffusione quali tumori, malattie cardiovascolari, metaboliche e neurologiche. Senza trascurare le malattie rare e lo sviluppo di farmaci destinati alla cura di queste patologie.

Ecco alcuni risultati (dati 2017) in proposito: 290 nuovi progetti di ricerca no profit che ogni anno portano a oltre 1500 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, oltre 15,5 milioni di euro di ricerca finanziata ogni anno, 28 brevetti attivi e depositati, 84 progetti finanziati a livello europeo e internazionale avviati negli ultimi 7 anni, 189 contratti di sperimentazione attivati e oltre 380 collaborazioni e assegni di ricerca attivati ogni anno grazie a finanziamenti alla ricerca.