Harald Enzmann sarà il nuovo presidente del Chmp dell’Ema

Medico, proveniente dall'Istituto federale tedesco per i farmaci e dispositivi medici (Bfarm), è membro del Chmp dal 2005 e dal 2016 ne è vice presidente. Il mandato triennale inizierà il 18 ottobre 2018 in sostituzione di Tomas Salmonson, senior scientific advisor all'Agenzia svedese per i prodotti medicinali (Mpa)

Harald Enzmann sarà il nuovo presidente del Comitato per i farmaci a uso umano dell’Agenzia europea dei medicinali. Ne dà nota l’ente stesso sul suo sito.

Enzmann inizierà il suo mandato triennale il 18 ottobre 2018 e sostituirà Tomas Salmonson, senior scientific advisor all’Agenzia svedese per i prodotti medicinali (Mpa). Salmonson aveva preso l’incarico nel 2012 a seguito delle dimissioni del suo predecessore Eric Abadie qualche mese prima. A settembre 2018 Salmonson ha rimesso il mandato in quanto ha raggiunto il massimo dei due mandati. Ma a questo punto rimane vacante la sedia del vice. La decisione in merito sarà presa dal Chmp in un incontro a ottobre, quando anche la carica di Enzmann diventerà definitiva.

Chi è Harald Enzmann

Il Enzmann, tedesco, è un medico e lavora all’Istituto federale per i farmaci e dispositivi medici (Bfarm) di cui è il capo della sezione Affari internazionali ed europei. Dal 2005 è membro del Chmp e dal 2016 ne è vice presidente. Si è laureato nel 1985 al centro tedesco di ricerca sul cancro dove poi ha conseguito anche un dottorato. La sua professione poi lo ha condotto fino in Bayer nel 1996, azienda a cui è rimasto legato fino al 2002, anno in cui è poi passato al Bfarm.

Un momento di transizione

Ema sta vivendo uno dei periodi più turbolenti della sua storia. Brexit, deal, no-deal, sono tutte questioni che pesano sulla scrivania del Direttore generale Guido Rasi. Ma anche la scienza sta cambiando volto con le innovazioni che si susseguono a ritmo incalzante. Uno dei compiti di Enzmann sarà anche questo, seguire con cura le evoluzioni della medicina. “Con le trasformazioni della scienza, la nostra sfida è trovare l’equilibrio tra le scoperte in campo medico e le regolamentazioni internazionali”, ha detto Enzmann.