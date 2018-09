Psoriasi, anticorpo monoclonale di Almirall ottiene via libera Ue

Tildrakizumab segna l’ingresso dell’aziende nel mercato dei biologici. Ha ricevuto l’autorizzazione dalla Commissione europea per la psoriasi cronica a placche da moderata a grave

La Commissione europea ha approvato l’anticorpo monoclonale tildrakizumab per il trattamento della psoriasi in pazienti adulti con psoriasi cronica a placche da moderata a grave candidati per terapia sistemica. Lo annuncia in una nota l’azienda Almirall, che con il via libera a questa terapia debutta nel mercato dei farmaci biologici.

Un’arma contro la psoriasi

Tildrakizumab è un anticorpo monoclonale IL-23p19 umanizzato e ad alta affinità. Grazie al suo meccanismo d’azione specifico – spiega l’azienda – blocca selettivamente l’interleuchina-23 (IL-23), una citochina a monte della cascata infiammatoria e agisce modificando la patogenesi della malattia con un impatto limitato sul resto del sistema immunitario. La terapia viene somministrata per iniezione sottocutanea, con un regime di dosaggio facilitato: una somministrazione ogni tre mesi durante il periodo di mantenimento. Modalità che si traduce in vantaggi sotto il profilo della qualità di vita dei paziente e dell’aderenza terapeutica.

L’accordo con Sun Pharma

“Siamo orgogliosi dell’approvazione. Questa segna una pietra miliare molto importante per Almirall nell’area della dermatologia medica, in particolare nel mercato dei farmaci biologici”, ha commentato il ceo di Almirall, Peter Guenter.

L’approvazione in Europa si basa sui risultati positivi degli studi reSURFACE 1 e 2. Almirall ha ottenuto in licenza il tildrakizumab da Sun Pharma nel luglio 2016. L’accordo prevede lo sviluppo e la commercializzazione di tildrakizumab in Europa.

Sun Pharma ha ottenuto l’approvazione per Tildrakizumab dalla Fda statunitense nel marzo di quest’anno per il trattamento degli adulti con psoriasi a placche da moderata a grave. Il lancio in Europa inizierà nelle prossime settimane. La Germania sarà il primo paese a commercializzare il prodotto.