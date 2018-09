Melanoma, terapia combinata di Pierre Fabre ottiene via libera Ue

La Commissione europea ha approvato la combinazione di encorafenib e binimetinib per i pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del gene BRAF

Una nuova arma contro il melanoma in Europa. La Commissione Ue ha autorizzato l’immissione in commercio di encorafenib e binimetinib in combinazione per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione BRAF. Lo annuncia in una nota l’azienda Pierre Fabre.

L’approvazione

Il via libera segue il parere positivo espresso a luglio dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) e si basa sui risultati dello studio Columbus di fase III. “Questo studio – spiega l’azienda – ha dimostrato che la combinazione di encorafenib (450 mg, una volta al giorno) e binimetinib (45 mg, due volte al giorno) ha significativamente migliorato la mediana di sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto a vemurafenib in monoterapia (960 mg, due volte al giorno)”. Con risultati incoraggianti anche in termini di sopravvivenza globale (OS).

L’esperto

“L’approvazione – commenta Reinhard Dummer, vice-chairman del dipartimento di Dermatologia all’Ospedale universitario di Zurigo, Svizzera, e sperimentatore nello studio Columbus – rappresenta un importante avanzamento per migliorare la prognosi dei pazienti con melanoma avanzato con mutazione BRAF. I medici e i pazienti avranno ora a disposizione encorafenib e binimetinib quale opzione di trattamento in combinazione efficace e ben tollerata che ha dimostrato di ritardare la progressione della malattia e potenzialmente prolungare la vita dei pazienti”.

Pierre Fabre e Array BioPharma

Pierre Fabre detiene i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione di encorafenib e binimetinib a livello mondiale. Eccetto Stati Uniti (e Canada dove Array BioPharma ne possiede l’esclusiva; Israele dove i diritti esclusivi sono di Medison; Giappone e Corea del Sud dove Ono Pharmaceutical detiene i diritti esclusivi per la commercializzazione di entrambi i prodotti. A giugno 2018, Array BioPharma ha annunciato che la combinazione di encorafenib e binimetinib è stata approvata dalla Food and drug administration (Fda) negli Stati Uniti.