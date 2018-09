Oncoematologia, una roadmap per mettere i pazienti al centro del percorso di cura

L'Associazione italiana pazienti di leucemia mieloide cronica e la Lampada di Aladino Onlus hanno presentato un documento in cui sono elencate quattro direttrici principali di questa tabella di marcia: dall’equità nell’accesso alle cure, alla sostenibilità dei percorsi terapeutici assistenziali, fino all’ascolto delle esigenze dei malati

I pazienti sempre più al centro del proprio percorso terapeutico. E l’obiettivo dell’iniziativa messa in atto dall’Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica e da La Lampada di Aladino Onlus. Le due associazioni hanno presentato una “roadmap” per fare chiarezza sul futuro che attende i pazienti affetti da leucemia o cancro. Ma anche per dettare l’agenda dei prossimi passi, necessari a migliorare la qualità della vita delle generazioni future.

I contenuti del documento

In altre parole si tratta di un documento, aperto a tutte le associazioni, in cui sono elencate le quattro direttrici principali di questa tabella di marcia: dall’equità nell’accesso alle cure, alla sostenibilità dei percorsi terapeutici assistenziali, fino all’ascolto costante delle esigenze dei pazienti. Il documento è stato presentato a conclusione delle iniziative per la giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma (che si è svolta il 15 settembre) e alla vigilia di quella sulla leucemia mieloide cronica (che si svolgerà il 22 settembre).

Perché migliorare la qualità della vita

“Migliorare la qualità della vita del paziente affetto da leucemia mieloide cronica – ha spiegato durante la conferenza Nicoletta Re, consigliere dell’associazione italiana pazienti leucemia mieloide cronica – significa fornire supporto psico-oncologico, suggerire uno stile di alimentazione corretto, stimolare l’attività fisica. In altre parole potenziare tutte quelle attività che possano fornire supporto alla lotta contro la malattia. Perché le malattie onco-ematologiche sono diventate sempre più curabili o in alcuni casi cronicizzabili, con aspettative di vita diverse rispetto al passato. Proprio per questo è necessario un cambio di rotta che guardi al futuro che veda i pazienti protagonisti”.

“Le associazioni dei pazienti sono composte da persone che hanno studiato per comprendere le dinamiche e i tecnicismi che regolano il sistema di cura e, al tempo stesso, hanno acquisito una serie di competenze che soltanto chi ha convissuto con la malattia può avere. Una situazione di cui il sistema dovrà necessariamente tenere conto”. Ha spiegato Davide Petruzzelli presidente de Lampada di Aladino onlus.

Al via un Osservatorio sociale

Per tutti questi motivi, all’interno della roadmap è stato prevista anche la nascita di un Osservatorio sociale in grado di indagare le evoluzioni dei bisogni dei pazienti e dia chiare indicazioni necessità quotidiane di pazienti e familiari. Oltre che su come poter investire al meglio tutte le risorse che si possono liberare.